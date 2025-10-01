Kilis’te, TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

KİLİS'te, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. M.E.Y. yönetimindeki 01 ER 871 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle Ö.A. idaresindeki 27 BBR 053 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan A.B.A. sağlık ekipleri tarafından Prof .Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA