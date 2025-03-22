Kilis’te uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Kilis'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. A.E. ve M.A.D.'nin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 50 captagon hap, 10 gram metamfetamin, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ve M.A.D. tutuklandı.