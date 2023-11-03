Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: İHA
Kilis’te şüphe üzerine durdurulan araçta gümrük kaçağı telefon ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerce yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde şüphe üzerine durdurulan araçta ekipler arama yaptı.
Yapılan aramada, 600 adet uyarıcı hap, 3 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araçta bulunan H.Ö., M.H., A.A., M.E., A.S.H. ve S.V. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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