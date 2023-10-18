Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
Kilis’te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 410 gram esrar, 648 kök ekili hint keneviri ele geçirilken, 1 kişi tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda, 4 kilo 410 gram esrar, 648 kök hint keneviri, 708 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Öte yandan bir başka uyuşturucu operasyonunda, 23,05 gram, metamfetamin, 1, 38 gram esrar, 31 adet captagon, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
12 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.
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