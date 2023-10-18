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Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 18.10.2023 16:00
  • Giriş: 18.10.2023 16:00
  • Güncelleme: 18.10.2023 16:01
Kaynak: İHA
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kilis’te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 410 gram esrar, 648 kök ekili hint keneviri ele geçirilken, 1 kişi tutuklandı. 

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda, 4 kilo 410 gram esrar, 648 kök hint keneviri, 708 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

Öte yandan bir başka uyuşturucu operasyonunda, 23,05 gram, metamfetamin, 1, 38 gram esrar, 31 adet captagon, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

12 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. 

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