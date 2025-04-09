Kilis’te vergi suçundan aranan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
Kilis’te vergi kanununa muhalefet suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.Ö. isimli şahıs, Akpınar Mahallesi’nde yakalandı.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.