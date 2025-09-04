Kilis’te zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

KİLİS'te, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Fatma Baştaş (17) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kilis-İslahiye kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne gelen S.K.D. idaresindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, H.Y. kontrolündeki 79 M 0606 plakalı minibüs ve H.Ö.C.'nin kullandığı 06 CAC 059 plakalı otomobil birbiriyle çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde araçlarda bulunanlardan Fatma Baştaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan N.F.Y., A.B., H.E. ve E.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA