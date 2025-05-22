Kilis’te zincirleme kaza: 3 yaralı

KİLIS'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 21 A.A.S 020, İ.Ö. yönetimindeki 01 AKF 211 ve İ.G.C.K. idaresindeki 79 AC 579 plakalı 3 araç bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücülerden İ.G.C.K. ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi yaralandı. İki yaralı ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA