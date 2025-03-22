"Kilit isim" alındığı gün serbest bırakıldı: Hakkındaki haberler buharlaştı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarıyla çok sayıda iş insanının da gözaltına aldınığı iki ayrı soruşturmada gözaltına alınan Serdar Haydanlı, aynı gün serbest bırakıldı.

İktidara yakın medya organlarının "kilit isim" olarak tanımladığı Serdar Haydanlı’nın serbest bırakılmasıyla birlikte hakkında yapılan tüm haberler de yayından kaldırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Haydanlı'nın 'iktidara yakın bir isim olduğunu ve gelen bir telefonla şubeden salıverildiğini' iddia etti.

HAYDANLI SERBEST KALDI, HABERLER YOK OLDU

İktidar medyasının operasyona ilişkin haberleriyle algı çalışması yaptığını söyleyen Özel, Haydanlı'nın serbest kalmasının ardından hakkındaki haberlerin yayından kaldırıldığına dikkat çekti.

Özel, Sabah, A Haber, TRT gibi iktidara yakın televizyon kanallarının Haydanlı ile ilgili haberleri sildiğini söyledi. Bir muhatap aradığını ve bulamadığını söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Şimdi ben karşıma Adalet Bakanı olur. İletişim Bakanı olur. Eğer cesareti varsa Sayın Cumhurbaşkanı olur. Birini istiyorum. Soruları A Haber’in spikeri soracak. Ben cevaplayacağım, karşımdaki cevaplayacak."

Merkez medyaya da seslenen Özel, "Buradan merkez medyaya sesleniyorum; Sizi izleyen, bize oy verenlerin yüzde 70’i. Diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi bakalım ‘penguene’ devam edin. Ya tarafsız olun ya da bundan sonra karşı taraftasınız. Bir kahvenin kırk yıl hatırı var, bir alçaklığın kırk yıl hafızamda yeri var" ifadelerini kullandı.

Özel, Haydanlı'nın 2015 yılından İBB ile çalışmaya başladığını ve sözleşmesinin 2021 yılında bittiğini kaydetti.

SERDAR HAYDANLI KİMDİR?

teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olarak tanınan Serdar Haydanlı, 2015 yılında 4.5G Grup şirketini kurdu. Haydanlı ve bu alanda çeşitli projelere imza attı.

Teknofest etkinliklerinde organizatör olarak da görev alan Haydanlı, Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ve bazı bakanlıkların kampanyalarını yürüttü.

Haydanlı'nın Instagram hesabında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımlar yapması dikkat çekiyor.

Haydanlı bir gönderisini Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notu da düşmüş.