Kilit isimler neden sorgulanmıyor?

Dersim'de 5 Ocak 2020'de kaybolmasının üzerinden geçen 6 senenin ardından Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için yeniden başlatılan soruşturma 10. gününü geride bıraktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel için ailenin avukatı Ali Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir kez daha suç duyurusunda bulundu. Çimen, Sonel hakkında “insan öldürmeye iştirak” suçundan suç duyurusu dilekçesi verdi.

Ayrıca Tuncay Sonel’in, Doku’nun kaybolduğu dönemde kullandığı araç DNA incelemesi için dün İstanbul’a götürüldü. Adalet Bakanlığı kaynakları, araç üzerindeki incelemenin soruşturmanın seyrini etkileyebileceğini belirtti. Yetkililer, bu testlerin uzun süre içerisinde sonuç verdiğini ve test sonucunda soruşturmanın daha da genişleyeceği bilgisini aktardı. Öte yandan Sonel'in savcılık sorgusunda sim karta dair hatırlamadığı tüm bilgiler baz verileriyle ortaya çıktı. Baz verilerine göre Doku'nun intihar ettiği iddia edilen köprüye hiç gitmediği, en son ve sürekli mezarlık tarafından sinyal verdiği belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında her gün yeni detaylar dosyaya girerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da dün son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Soruşturmanın Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e uzandığı yönündeki iddiaları değerlendiren Saral, "Maalesef bulgular bu cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor" dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi da "Jandarma Genel Komutanlığımız cesedin bulunması için teknik ve lojistik destek sağlıyor " dedi. Ayrıca Çiftçi, soruşturmada adı geçen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan şüpheli Umut Altaş'ın ABD içinde arandığını paylaştı.

17 SENEDİR TEK İZ YOK

Doku’nun soruşturmasında ortaya çıkan gelişmeler, yıllardır çözülemeyen kayıp vakalarını ve şüpheli ölümleri yeniden gündeme getirdi. Trabzon’da 2009’da kaybolan Yusuf Kazdal dosyasında, o dönem Of Kaymakamı olan Sonel’e ilişkin soru işaretleri öne çıktı. Baba Tahir Kazdal “O dönem bizimle ilgilendi. Eşimin kafası dağılsın diye iyilikleri de olmuştu. Ancak iyilik miydi yoksa bir şeylerin üzerini kapatmak için miydi; onu da bilemiyoruz. Olayları duyunca canım sıkıldı" diye konuştu. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka ise 7 yıl önce eski AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen 23 yaşındaki Özbekistanlı Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümünü hatırlattı. Nazlıaka “İntihar etti’ denildi ve dosyada birçok çelişki vardı ama niyeyse takipsizlik kararı verildi. İşte o dosya şimdi tekrar açılmak zorunda” dedi.

BU İSİMLERİN ESAMESİ OKUNMUYOR

Doku’ya ne olduğuna ilişkin soruşturma sürerken, dönemin emniyet müdürleri ve savcılarının da aralarında bulunduğu kilit isimlerin sürece dahil edilip edilmeyeceği hâlâ belirsiz. Kaybolduğu yıl Tunceli Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen bugün Yalova’da görev yapıyor. Soruşturmayı başlatan Başsavcı Mustafa Atbaş’ın ardından göreve gelen Enver Eroğlu ise şu anda Batman Cumhuriyet Başsavcısı. Dosyada ilk görev alan savcı Ferhat Akıl Yargıtay tetkik hâkimi olurken, soruşturmada rol oynayan İstihbarat Daire Başkanı Akın Zaimoğlu da Antalya Emniyet Müdürü olarak görevine devam ediyor. Olayın yaşandığı dönemde İçişleri Bakanı olan ve 8 sene Bakanlık koltuğunda oturan Süleyman Soylu’nun talimatıyla adeta ödüllendirilen ve kritik görevlere getirilen bu isimlerin hâlâ ifadeye dahi çağrılmamış olması dikkat çekiyor. “Bu isimler soruşturmaya ne zaman dahil edilecek?”, “Bugün çıkan yeni detaylar neden 6 sene önce bulunamadı?” gibi sorular ise gündemdeki yerini koruyor.

CUMHUR İTTİFAKI ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİ REDDETTİ

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Doku’nun sürecinin araştırılması için TBMM’de sundukları önergenin Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildiğini açıkladı. Karaca, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 2022 yılında bölgeye giderek Doku ailesiyle bir araya geldiklerini ifade etti. Karaca “Yaptığımız araştırmada, bugün gözaltına alınan, tutuklanan her şüpheliyle ilgili ‘Soruşturulmalı, ifadesi alınmalı’ demişiz. O gün biz görebilmişsek bunu savcıların, dönemin İçişleri Bakanının, dönemin Emniyetinin görememe ihtimali var mı?” diye sordu.

Karaca şöyle devam etti: “Ulusal Kriminoloji Raporu 2020 yılında geliyor ve diyor ki: ‘Burada bir intihar iddiası yok, bu, bir ışıltıdır, yansımadır.’ Peki, soruyorum: Bu dosyaya giren bilirkişi raporu sonrasında neden ‘intihar’ dediniz? Neden bir kez olsun cinayet şüphesinden bahsetmediniz? Başka bir mesele, Gülistan’ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen, ‘Zeynal’in cep telefonu ve dijital materyalleri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderiliyor; bir buçuk yıl boyunca Emniyet sessiz. Müdürlük, bir buçuk yıl sonra ‘Suç unsuru bulunamamıştır’ diyor. 2’nci incelemede aynı materyallerden onlarca suç unsuru bulundu ve bu materyalden çıkan suç unsurlarıyla bugün bu soruşturma bu aşamaya geldi ve soruşturmaya ışık tuttu. Hani delil yoktu? Bu soruların cevabını bulabiliyor muyuz? Neden o dönemde 3 Cumhuriyet Başsavcısı değişti, 4 Emniyet Müdürü değişti, Bakan değişti; neden bu konu araştırılmadı?”