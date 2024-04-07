Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki trafik nedeniyle araçlar saatte 70-80 kilometre hızla ilerlerken, ekipler ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Karayolları ekipleri de trafikte sorun yaşanmaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.