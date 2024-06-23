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Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği sürüyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Güncel
  • 23.06.2024 20:01
  • Giriş: 23.06.2024 20:01
  • Güncelleme: 23.06.2024 20:03
Kaynak: AA
Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği sürüyor
AA

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Jandarma ve polis ekipleri Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, araç sürücüleriyle yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuyla rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

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