Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi.

Kent merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.