Kim bu ismi gizlenenler?

Kırıkkale Yahşihan Belediyesi’nin AKP'li yönetimine yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkati çeken bir ayrıntı açığa çıktı. “Soruşturmada rüşvet parası gönderildi” denilen iki ismin adı ve soyadı kodlandı.

Geçen günlerde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Sungur dahil beş kişi tutuklandı. Sungur'un da aralarında bulunduğu sekiz şüpheli "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında 19 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Başkan Sungur, nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamakla suçlanıyor.

AKP’li Sungur’un ifadesi 19 Eylül’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nde alındı. Belediye Başkanı Sungur’a, soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan müteahhit Cihan Sivri’nin beyanları soruldu.

RÜŞVET ALAN E.A. VE E.Y. KİM?

Sivri ifadesinde, “Tadilat ruhsat projesini tekrar talep etmek üzere belediyeye gittiğimde beni Ulaş karşıladı. Bana ‘sen bizim dediğimiz gibi ödeme yap, yoksa bu projenin de iptal edilmesi bizim için büyük bir işlem değil’ dedi… Ben de mecburen Ömer Bey'den rica ettim, Ömer Bey Ziraat Bankası’ndaki Bahadır Grup isimli şirket hesabından farklı tarihlerde Yekta Niyazi Yıldırım’a (Belediye Başkanı Sungur’un eski makam şoförü ve koruması) 5 milyon 820 bin TL, Türkiye İş Bankası hesabından 630 bin TL gönderdi. Ayrıca Ziraat Katılım Bankası hesabından E.A. isimli şahsa 500 bin TL, E.Y. isimli şahsa 530 bin TL gönderdi… Benim talimatım doğrultusunda toplam 13 milyon 30 bin TL ödeme yapıldı. Bu ödemelere ilişkin dekontları sunuyorum” dedi.

Belediye Başkanı Sungur ise müteahhit Sivri’nin bu ifadesine ilişkin “Konu ile ilgili bir bilgim yok” dedi. Toplam 1 milyon 30 bin TL rüşvet aldığı belirtilen ve ifadeye isimleri E.A. ile E.Y. olarak yazılan bu kişilerin kim olduğu ve isimlerinin gizlenme nedeni öğrenilemedi.

KARTIN ÜZERİNDEKİ İSİM SİLİNMİŞTİ

Belediye Başkanı Sungur’un eski makam şoförü ve koruması Yekta Niyazi Yıldırım ise bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde, “Belediye Başkanı Sungur 2025 yılı Mayıs-Haziran aylarında Yunus Emre Macit’in kredi kartını kullandı. Yaklaşık 500 bin TL civarında bir harcama yaptı ve borcu hâlâ duruyor” dedi.

AKP’li Sungur ise bu ifadedeki iddia için şu yanıtı verdi:

“2025 yılı Haziran ayı gibi tatile gideceğim esnada benim kredi kartımın limiti düşük olduğu için Yekta bana bir kredi kartı verdi. Kartın kendisine ait olduğunu söyledi. Kredi kartının üzerindeki isim kısmı silinmişti. Bu sebeple kime ait olduğunu bilmiyordum, kartı Yekta’nın sanıyordum kendisine olan güvenimden dolayı şüphelenmedim.”

∗∗∗

BAŞKANVEKİLİ’Nİ ADI DA DOSYADA

Öte yandan önceki gün Yahşihan Belediyesi’nin Başkanvekili belli oldu. Basına kapalı gerçekleştirilen Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı'nda AKP’li Aydın Demirdirek belediye başkanvekili seçildi. Ancak AKP’li Demirdirek’in ismi yolsuzluk soruşturmasında da geçiyor. Astsubay olarak görev yaparken istifa edip siyasete giren Aydın Demirdirek tutuklanan Ahmet Sungur’un Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Başkan Sungur’un eski makam şoförü Yekta Niyazi Yıldırım’ın beş farklı işlemle Aydın Demirdirek’e toplam 440 bin TL gönderdiği belirlendi. Savcılık dosyasında Demirdirek’in isminin “şüpheli” olarak değil “bilgi sahibi” olarak yer aldığı da öğrenildi.