Kim Jong-un'dan ABD'ye 'düşmanca politika' uyarısı: Her türlü senaryoya hazırız

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin geleceğinin Washington yönetiminin tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un, 19-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen partisinin 9'uncu Kongresi'nde KDHC-ABD ilişkilerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. ABD'nin düşmanca politikasından vazgeçmesi halinde iki ülkenin iyi geçinmemesi için hiçbir neden olmadığını belirten Kim, ABD'nin cepheleşme odaklı yaklaşımına son vermemesi durumunda ise KDHC'nin buna karşılık vereceğini dile getirdi.

"YA BARIŞ İÇİNDE YAŞAM YA SONU GELMEYEN ÇATIŞMA"

İki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatının bütünüyle ABD'nin tutumuna göre şekilleneceğini vurgulayan Kim, barış içinde bir arada yaşama ya da sonu gelmeyen bir çatışma gibi her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını ve bu seçimi yapacak olan tarafın kendileri olmadığını kaydetti.

Bölgedeki hareketliliğe ve artan gerilime de dikkat çeken Kim, Asya-Pasifik bölgesinde ABD öncülüğündeki saldırgan grupların genişleyip güçlenmesinin ve tahammül sınırını aşan askeri faaliyetlerinin, Kore Yarımadası ve bölgenin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden ağır bir durum yarattığını aktardı.

Güney Kore'yi de ‘en tehlikeli varlık’ şeklinde tanımlayan Kim, Seul yönetimiyle müzakere edilecek herhangi bir meselelerinin bulunmadığının altını çizdi. Kim, Güney Kore'yi daima ‘soydaş’ tanımının dışında bırakacaklarını da sözlerine ekledi.