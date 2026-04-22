Kim Min-Jae iddialarına Almanya’dan yanıt

Fenerbahçe’nin savunma hattını güçlendirmek için eski oyuncusu Kim Min-Jae’yi gündemine aldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Almanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sky Deutschland muhabiri Florian Plettenberg’in aktardığı bilgilere göre, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki savunmacı yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı planlamıyor.

Plettenberg, oyuncunun kulübüne bağlı olduğunu ve mevcut durumundan memnun olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE'YLE İLGİLİ BİLGİ YOK

Aynı haberde, Fenerbahçe’nin Kim Min-Jae ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiğine dair herhangi bir bilginin bulunmadığı da vurgulandı. Böylece son günlerde ortaya atılan temas iddialarının netlik kazanmadığı belirtildi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 32 resmi maçta görev alan Kim Min-Jae, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Güçlü fiziği ve savunmadaki istikrarıyla bilinen deneyimli stoper, takımının önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae, gösterdiği performansın ardından 2022 yazında Napoli’ye 19 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, burada geçirdiği başarılı sezonun ardından Bayern Münih’in yolunu tutmuştu.

Transfer dönemine yaklaşılırken Kim Min-Jae’nin geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek.