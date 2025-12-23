Kim ne hakla onları affedebilir?

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyelerinin, depremde can kaybına yol açan yıkımlardan sorumlu olan hükümlülerin tahliyesine olanak sağlayan 11’inci Yargı Paketi’nin 27’nci maddesinin iptali istemiyle başlattıkları nöbet ikinci gününde devam etti. Ankara’nın Çankaya İlçesine bağlı Ayrancı Mahallesi’nde bulunan Cemal Süreya Parkı’nda başlayan nöbette aileler geceyi yakılan ateşlerin başında sabahlayarak geçirdi. Depremzedeler düzenleme iptal edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

72 kişinin öldüğü Grand İssias Otel’de oğlunu kaybeden Ali Ekber Tan, MA’ya yaptığı açıklamada "Deprem suçlarında af yolunda ilerliyorlar. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Meclis’in de buna karşı duyarsız olduğunu görüyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. 53 bin kişi sadece bir sayı değil; hepsi birer değerdi. Sorumlular 6 Şubat depreminde olduğu gibi sorumsuz davranıyorlarsa yargı önüne çıkıp adil bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. 27’nci madde gibi ödüllendirilmelerini istemiyoruz" dedi.

Serdarbey Apartmanı’nda 2 çocuğunu yitiren Selim Tekerek ise sorumluların erken tahliyesini sağlayacak olan yargı paketinin konuşulması ile acılarının derinleştiğini söyledi. Tekerek, ‘‘Bu madde muaf tutulana kadar buradayız’ dedi. Sibel Köksalan da Malatya’da çalıştığı sırada depremde yaşamını yitiren kızı için nöbete katıldığını belirterek şöyle konuştu: ‘‘Hiçbir zaman acımız hafiflemedi, çünkü suçlular cezalarını bulmadı. Biz bunlar cezalandırılsın diye üç yıldır mahkemelere gidip gelirken bunlar daha hapse bile girmeden 27’nci madde diye bir şey ortaya çıktı. Kim ne hakla affedebilir onları?’’