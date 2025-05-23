Kimi kandırıyorsun

Politika Servisi

Mevcut Anayasa’ya göre yeniden aday olamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha koltuğa oturmak için kolları sıvadı. Çözüm süreci ve PKK’mım silah bıraktığını açıklamasının ardından belirsizlikler devam ederken yandaşlar yeni Anayasa tartışmasına sımsıkı sarıldı. İktidar kanadından yapılan açıklamalarda ülkenin yeni Anayasa’ya ihtiyacı olduğu savunulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da “sivil Anayasa” çağrısı yaptı.

Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, “Artık darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var. Komisyonlarımızı kuralım, sivil anayasayı bir an önce oluşturalım, milletimize takdim edelim. Hem milli hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı Türkiye görsün. Bütün mesele acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu, diyoruz ki gelin el ele verelim. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, “Erken seçim hesaplarıyla heba ettikleri vakitleri millete hizmete harcasalar, belki milletin gönlüne girebilmenin bir yolunu bulabilirler. Sayın Özel’in anladığı manada erken seçimi bugüne kadar çok dillendirdiler. Türkiye’yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız, buna gerek de yok. Ara seçim gerektiren bir durum yok. Elindeki boş veya dolu sandalye sana yeter, tepe tepe kullan” ifadelerini kullandı.

AMACI DÜNDEN BELLİ

Erdoğan, “Aday olmak gibi bir derdim yok” dese de “tek adam” üzerine kurulu rejim, onun mutlak adaylığına ihtiyaç duyuyor. Rejim açısından Erdoğan’a alternatif olacak bir aktör dahi bulunmazken, Erdoğan dikkati başka yöne çekmeye çalışıyor. Mevcut Anayasa’ya bile uymayan, yargıyı muhalefeti cezalandırmaya yönelik bir sopa olarak kullanan iktidarın en büyük derdi Erdoğan’ı bir kez daha başkanlık koltuğuna oturtarak rejimin ömrünü uzatmak. Bunun için her yolu deneyen rejim, Erdoğan’ın sandıktaki en büyük rakibi olarak görülen CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cezaevine atmaktan çekinmedi. İBB’ye yönelik 3. dalga operasyonlar da devam ederken toplumu ikna edecek bir kanıt arayışı sürüyor.

Halkın rızasını alacak bir argümanı kalmayan AKP ve MHP iktidarı muhalefet blokunu parçalamaktan, yeni Anayasa tartışmasıyla toplumu oyalamaktan başka çare bulamıyor. CHP ve DEM Parti’ye yapılan “makul siyaset” çağrıları da muhalefeti, sınırlarını Saray’ın çizdiği bir mücadele alanına hapsetme çabası. Mevcut Anayasa’ya bile uymayanlarla bir yeni Anayasa yapılamayacağı, demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi kavramların bu iktidarla yan yana dahi gelemeyeceği, Saray rejimi yenilmeden bu ülkenin kurtulamayacağını hatırlatmak gerekiyor.