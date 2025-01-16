Kimin eli, kimin cebinde belirsiz

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 9 yıl geçti. Darbe girişiminden sonra, 20 Ağustos 2016 tarihinde de 15 Temmuz Derneği Kuruldu ve “Şehir Aileleri Buluşması” adı altında her yıl etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Dernek, “8'inci Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması” 27-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Buluşmanın adresi Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'ndeki Rixos Premium Tekirova Otel oldu.

AİLELER: UTANMIYOR MUSUNUZ?

Rixos Otel ise Fethullahçılar'ın yayın organı olan Zaman Gazetesi’nin ortaklarından Fettah Tamince’ye ait. Fettah Tamince’nin kurduğu Uluslararası Antalya Üniversitesi FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle darbe girişiminin ardından kapatıldı. Derneğin çağırdığı bazı aileler toplantının bu otelde yapılmasına tepki göstererek buluşmaya katılmadı. Ailelerin, “Zaman Gazetesi’nin ortağının otelinde düzenlediğiniz bu buluşmaya bizleri çağırmaya utanmıyor musunuz?” dediği belirtildi. Düzenlenen etkinliğe Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve sporcu Mete Gazoz da katıldı.

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EMİNE HANIM’IN HİMAYESİNDE

15 Temmuz Derneği etkinliğin ardından yaptığı açıklamada ise “Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bu sene 8’incisini düzenlediğimiz geleneksel Şehit Aileleri Buluşması’nı gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Konaklama ile alakalı taleplerimizi gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy‘a teşekkür ederiz” denildi.

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‘HİMMET PARASI TOPLADI’

CHP, 2019’da Rixos Otel’in sahibi Tamince ile alakalı, ‘Fettah Tamince’yi kim koruyor?’ başlıklı bir broşür yayımlamıştı. Broşürde Tamince’ye dair şu ifadeler yer almıştı: “FETÖ’nün mali, eğitim, medya ve sivil toplum ayağında at koşturup 17-25 Aralık’tan sonra Zaman Gazetesi’nin yüzde 10’unu satın aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre 150 milyon lira civarında ‘Himmet parası’ topladı. 17-25 Aralık 2013’ten sonra Pensilvanya’ya giderek, Fettullah Gülen’le görüşen, “Pişman mısınız? Etkin pişmanlıktan yararlanacak mısınız?” diye soranlara, ” Hayır! Pişman değilim, pişmalıktan niye yararlanayım? Arkamda kapı gibi Erdoğan var” dedi. Fettah Tamince’ye kimse yaklaşamıyor. Üzerinde gölge dahi olmayan Fettah Tamince el üstünde tutuluyor.”

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DERNEKTE TANIDIK İSİMLER

15 Temmuz Derneği’nin yönetiminde yer alan bazı isimler şöyle:

İsmail Hakkı Turunç: 15 Temmuz Derneği Başkanı. Geçmişte hamam işlettiği ve Recep Tayyip Erdoğan ile yolu kesiştikten sonra hayatının değiştiği de iddia edilen Turunç, Erdoğan’a en yakın isimlerden biri.

Hüseyin Can: Eski Ümraniye Belediye Başkanı.

Hasan Doğan: Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü.

Adnan Ertem: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı.

Bülent Turan: İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski milletvekili.

Enes Eminoğlu: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve eski TÜGVA Başkanı.

Ramazan Can: Adalet Bakan Yardımcısı, eski AKP milletvekili.

Sevim Sayım Madak: Aile Bakan Yardımcısı.