Kimine lüks konut, kimine harabe ev

Türkiye’de gideren büyüyen ekonomik kriz, yurttaşlar arasındaki eşitsizliği de çarpıcı boyutlara ulaştırdı. Aralarında eğitim ve sağlığın da yer aldığı Anayasal haklarına dahi sosyal yardım ile ulaşabilen yurttaş sayısının yıllar itibarıyla giderek arttığı Türkiye’de, barınma da ciddi bir kriz halini aldı.

Türkiye’deki kira ve konut fiyatları nedeniyle tırmanan barınma krizi, “Yaşlı konut stoku” ile daha da derinleşti. Büyük bölümü iktidar çevresinde yer alan ve “Şanslı azınlık” olarak nitelendirilen isimler birden fazla tapu sahibi olurken milyonlarca yurttaş yaşamını ‘’harabe’’ denilecek ölçüde kötü evlerde geçirmek zorunda bırakıldı.

BARINMA KRİZİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Barınma Yardımları” verileri, Türkiye’deki barınma krizine ayna tuttu. Veriler, oturulamayacak derecede eski ve bakımsız olduğu belirlenen hane sayısının yüksekliğini gözler önüne serdi.

Resmi verilere göre, 2019-2025 döneminde gerçekleştirilen saha çalışmalarında toplam 168 bin 732 ev, “Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıklı yaşam koşullarına elverişsiz” olarak işaretlendi. Yalnızca 2025 yılı çalışmalarına takılan bakımsız ev sayısı, 23 bin 544 oldu.

ON BİNLERCE HANE

Oturulamayacak derecede eski olduğu için barınma yardımı yapılan hane sayısında yıllara göre yaşanan değişim de dikkati çekti. 2019-2025 döneminde yapılan denetimlerde, “Oturulamayacak derecede eski” olarak işaretlenen hane sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 22 bin 413

• 2020: 23 bin 498

• 2021: 30 bin 363

• 2022: 26 bin 688

• 2023: 20 bin 846

• 2024: 21 bin 380

• 2025: 23 bin 544