Kimliğini yitiren sol sisteme hizmet eder

Umut Can FIRTINA

Çok kutupluluğa ilerleyen dünyada Batı’nın sarsılan hegemonyasının sancılarını en yakından hisseden Avrupa kıtası.

Avrupa son yıllarda giderek hızlanan bir şekilde sosyal ve siyasi büyük bir dönüşüm içinde. ABD, Çin ve Rusya arasındaki hegemonya mücadelesinde kendine rol açma çabasında.

Özellikle Almanya’da bu durum, bu yılın başlarında Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU) lideri Friedrich Merz’in başbakanlık koltuğuna oturmasıyla hız kazandı.

Son olarak, ekonomik ve toplumsal çeşitliliğiyle “küçük bir Almanya” olarak görülen ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde dün düzenlenen yerel seçimlerden çıkacak sonuç, yeni hükümet için olduğu kadar Almanya siyaseti için bir sınav niteliğinde.

Almanya’da Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) partisinin önde gelen üyelerinden Zaklin Nastic, Almanya’daki dönüşüm ve solun rolüne ilişkin sorularımızı yanıtladı. 2017 yılından 2023 yılına kadar Die Linke (Sol Parti) çatısı altında Almanya Parlamentosu (Bundestag) üyesi olan Nastic, 2023’te partiden ayrılarak kurulan BSW’nin savunma politikaları sözcülüğü gibi önemli görevlerde bulundu.

Nastic, İstanbul’daki ‘‘Soykırımdan Filistin Devleti’nin inşasına’’ konferansına katıldı.

(Fotoğraf: BirGün)

Avrupa’da aşırı sağın yükselişine solun bölünmüşlüğü nedeniyle alternatif üretememesi konusunda özeleştiriler yapılıyor. Almanya’da solun genel durumu hakkında ne söylersiniz?

Almanya’da siyasi sınıflandırma yapmak giderek karmaşıklaşmaya başladı. Artık kimin “sağ” ya da “sol” ne anlama geldiğini söylemek bile çok zor. Mesela benim de eskiden içinde olduğum Die Linke’nin (Sol Parti) artık sol siyasetle bir ilgisi kalmadı. Neredeyse neoliberalizme doğru bir hareket var. Örneğin Bodo Ramelow, Filistinlileri “Hamas pisliği” olarak adlandırıyor.

Bazıları bize sağcı, diğerleri komünist diyor. Bu çılgınca bir durum, ama benim için bir sorun değil. En önemli şey, bir siyasetçi olarak ne yaptığınız. Duruşunuz ne, neyi savunuyorsunuz? Çoğu partinin sorunu şu: Çok şey söylüyorlar ancak hükümete geldiklerinde bambaşka şeyler yapıyorlar. Bunun en iyi örneği Yeşiller. Önceki dönemde hükümetteydiler.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail’e silah göndererek soykırıma katkıda bulundu, buna izin verdi. Yine Yeşiller’den Ekonomi Bakanı Robert Habeck, silah gönderilmesine onay veren kişiydi.

Şimdi hükümette değiller ve birdenbire “Gazze’deki zavallı insanlar” demeye başladılar. Peki, o insanları öldüren silahları kim gönderdi?

En önemli şey, bir siyasetçi olarak ne yaptığınız. İyi bir sosyal politika, gelir dağılımında eşitlik ve barış mücadelesi. Benim için en önemli olan, yatmadan önce aynaya bakabilmek ve vicdanımın rahat olması.

Peki siz ne yapıyorsunuz? BSW’yi diğer sol partilerden farklı kılan ne? Rusya’ya karşı tutum, Almanya’nın militarizasyonu, savaş hazırlıkları, ekonomik, sosyal politikalar… Ne sunuyorsunuz?

Biz diğerlerinden farklıyız. Örneğin İsrail’e ya da Ukrayna’ya silah gönderilmesine karşıyız. Partimiz parlamentoda reddedilen “Gazze’deki savaş için silah yok, İsrail’e silah harcamalarını durdurun” önergesini verdi. Almanya bu tür uygulamalardan gurur duymamalı. Die Linke ile BSW arasındaki farkı anlamak için karşılaştırma yapabiliriz. Özellikle dış politika gibi önemli konularda, Die Linke silah ihracatı karşıtlığından uzaklaştı. Bu, BSW’nin Die Linke’den ayrılma sebeplerinden de birisiydi. Bazıları, sistemin sözcüleri gibi hareket etmeye başladı. Bir noktada Alman ordusu için 130 milyar avroluk bir pakete karşı oy kullanmaya bile hazır değillerdi, ki bu geçmişte karşı oldukları bir politikaydı.

Ayrıca Die Linke için sosyal politikalar bazen sadece devletin insanlara para vermesi anlamına geliyor. Evet sosyal devlete ihtiyacımız var ama sosyal politika sadece para dağıtmak değil insanlar için çalışmak, onlara iş imkanları yaratmak gibi şeyler olmalı.

GÖÇ TARTIŞILMALI

Ve tabii ki çok tartışmalı olan göç konusu. Almanya açık kapı politikası izledi, herkes Almanya’ya gelebilirdi ve ciddi suçları işleyenleri bile geri göndermedi. Bu sürdürülebilir bir politika değil, işlemiyor. Sığınmacı hakları elbette var. Savaşlardan, baskılardan kaçanlar tabii ki korunmalılar. Ama sadece ekonomik nedenlerle milyonlarca insanı, çalışan bir konsept olmadan Almanya bu kadar insanı alamaz.

Göçmen konusunu dile getirmek “ırkçılık” olarak yaftalamıyor. Biz bunu net bir şekilde tartışma taraftarıyız. Hiçbir sorun yokmuş gibi davranmak istemiyoruz. AfD bu sorunu dile getirerek güç kazandı.

Bizim için insan hakkı, kendi ülkenizde savaş olmadan, güvenli ve ekonomik standartlara uygun bir yaşam sürmektir. “Zavallı, gel bize” demek yerine onların kendi ülkelerinde iyi bir hayat sürmelerini sağlamak gerekir. Bu aynı zamanda sınıf ayrımıyla ilgili bir mesele. Başka ülkelerden ucuz işçi getirmek değil, savaş ve diğer sömürü yöntemlerinden vazgeçmek ve onların ülkelerini yaşanabilir kılmak önemli. Bunu yapmadıkça sorunun boyutları artıyor.

Örneğin beyin göçü. İki yıl önce Bosna’daydım. Orada doktor ve hemşire neredeyse yoktu, çünkü hepsi Almanya’ya, İsviçre’ye gitmişti. Ama Bosna’daki hasta ve yaşlıların da hemşirelere ihtiyacı var. Beyin göçü yetişmiş insanları alıp kendi ülkenizi güçlendirirken o ülkeleri zayıflatıyor ve biz buna karşıyız.

Almanya’nın Rusya’ya yönelik politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? BSW’nin Rusya’ya yaklaşımı nasıl?

(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin konusunda, bizim kimseyle kişisel bir sorunumuz yok. (ABD Başkanı Donald) Trump ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin arasında üç yıl sonra nihayet barış yönünde bir hareket oldu. Ama hemen buna karşı bir kampanya başlatıldı. Çok tehlikeli fikirler ortaya atılıyor, mesela Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler verilmesi gibi. Bu son derece tehlikeli, çünkü Rusya bunu kesinlikle kabul etmeyecek.

Ben (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban’ın hayranı değilim, ama ne yazık ki en azından o bir şeyler deneyen tek Avrupa lideri o oldu. Ama o denediğinde diğer büyük ülkeler ona sert şekilde saldırdı. Hiçbir lider inisiyatif göstermedi. Aksine, nükleer bir gücün sınırına NATO’nun asker göndermek istemesi ya bir çılgınlık ya da bilinçli bir tercih.

AB BİR YIKIM PROJESİ

Avrupa Birliği (AB) bir barış birliği ya da sosyal bir birlik değil, daha çok neoliberal bir yıkım projesi. Bu, AB’nin genel yapısına tamamen karşı olduğumuz anlamına gelmiyor ama şu anki haliyle buna karşıyız.

Ayrıca Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) alınması konusunda da adımlar atılıyor.

Türkiye gibi üye olmak isteyen diğer ülkeler yıllarca belirli şartları yerine getirmek zorunda kalırken Ukrayna’ya kısa yollar sunuluyor. Ukrayna, AB üyeliği için hiçbir gerekliliği karşılayamıyor. Yolsuzluk seviyesi çok yüksek, basına yönelik baskılar gibi diğer birçok sorun var. Aksine bunun Almanya’ya maliyeti olacak. Alman halkı bunun faturasını ödemek zorunda mı? Bu yüzden kategorik olarak Ukrayna’nın AB’ye alınmasına karşıyız.

İsrail’in Gazze’deki soykırımı konusunda bazı bireysel açıklamalar olsa da Alman solundan net bir karşı duruş gelmedi. Bunun sebebi nedir?

Aslında artık “sol” olarak adlandırılmayı bile sevmiyorum, çünkü önceden dediğim gibi Almanya’da solun ne anlama geldiği artık belirsiz. Bu yüzden biz Alman solu adına değil, iyi politikalar ve yaklaşımlar için çalışan bir parti ve siyasetçiler olarak konuşuyoruz. Gazze konusunda da evet, biz aslında bir şeyler yapıyoruz.

BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Mesela bu cumartesi Berlin’de “Gazze’de soykırımı durdurun” sloganıyla büyük bir gösteri düzenliyoruz. Gazze ve Ukrayna’da barış için ünlü şarkıcıların, ünlü isimlerin katıldığı bir gösteri. Bizim partimiz, iki yıl önce, daha resmi olarak kurulmadan önce bile büyük bir barış gösterisi düzenlemişti ki bu, son yılların en büyük gösterilerinden biriydi.

Ancak genel olarak ‘solun’ sessizliğinde Almanya’nın Yahudiler ve İsrail konusundaki özel durumu da rol oynuyor. Mesela Die Linke’ye bakarsanız, bazıları Filistin’le yeterince dayanışma gösterilmediği için partiden ayrıldı, bazıları da İsrail’e yeterince destek olmadığı için. Ama bizim politik gücümüz, Filistin’de barış, Ukrayna’da barış ve Rusya ile barış için açıkça çalışıyor.

Son olarak, dünya çok kutupluluğa doğru hızla ilerliyor. Çin’deki Shanghai İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin ardından NATO Şefi Mark Rutte, Avrupa’nın sadece Rusya’ya değil Çin’e karşı da silahlanması gerektiğini, daha büyük bir küresel çatışmaya hazır olmaları gerektiğini belirtti. Bu konudaki görüşleriniz nedir?

Dünya değişiyor. Çoğu ülke artık Rusya’ya karşı yaptırımları desteklemiyor. Çoğu ülke İsrail’in Gazze’de yaptıklarına karşı. Ama ABD ve İsrail hâlâ bu düzeni zorla, kan izi bırakarak sürdürmeye çalışıyor. Libya, Suriye, Afganistan gibi ülkelerde bu görülüyor. Ama artık Almanya gibi ülkelerin dünya genelinde insanlara nasıl yaşamaları, ne düşünmeleri gerektiğini söylemesi çok garip. Bu sürdürülebilir bir yol değil.

Dünya çok kutuplu bir yapıya ilerliyor. Bizim görüşümüz, Almanya’nın kendi çıkarları doğrultusunda komşularıyla ve çevresiyle, mesela Rusya ve Türkiye gibi ülkelerle ABD’den daha yakın ilişkiler kurması gerektiği. ABD ile aramızda bir okyanus var, çok uzakta. Almanya özelinde Rusya’yı da içeren, bağımsız, barış odaklı bir güvenlik yapısı oluşturması lazım. Çünkü Rusya da Avrupa’nın bir parçası. Eski yöntemlerin gelecekte artık işe yaramayacağı çok açık.