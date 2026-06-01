Kimlik kartı dayatmasına karşı açlık grevi 124. gününde

İzmir Aliağa Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğçenur Özbay’ın “tutsak kimlik kartı” dayatmasına karşı başlattığı süresiz açlık grevi 124. gününe ulaştı. Özbay’ın vasisi Emir Karakum, uygulamanın herhangi bir yasal dayanağı olmadığını savunarak aylardır aile görüşleri ve telefon hakkının engellendiğini söyledi.

Özbay’ın vasisi Emir Karakum, “Şakran Kadın Kapalı Hapishanesinde tutuklu bulunan Tuğçenur Özbay, tutsak kimlik kartı dayatmasına karşı başlattığı süresiz açlık grevinin bugün itibarıyla 124. gününde. Vasisi olarak her hafta Şakran Kadın Kapalı Hapishanesine gidiyorum. Bakanlığın kanunsuz uygulaması ve Şakran Kadın Hapishane idaresinin kanunsuz emri dayatması yüzünden 6 aydır ne haftalık görüşlerde görüşebiliyoruz ne de haftalık telefon görüşmelerinde konuşabiliyoruz. Bu tutsak kimlik kartı uygulamasına neden kanunsuz diyoruz; çünkü herhangi bir yasaya ya da kanuna dayanmıyor. Cezaevi savcısı bu uygulamanın Adalet Bakanlığının hapishanelere gönderdiği 80 sayfalık ‘Güvenlik Standardı’ kılavuzuna dayandığını söyledi. Ancak bu kılavuza avukatlarımız ve milletvekilleri dahil ulaşamıyor, Adalet Bakanlığının sitesinde de yer almıyor” dedi.

Karakum şunları dile getirdi:

“Bu yasadışı olan kılavuzu Türkiye’de sadece Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi uyguluyor. Aynı kampüste bulunan Şakran Erkek Hapishanesinde siyasilere yönelik ‘tutsak kimlik kartı’ dayatması yok. Ne Adalet Bakanlığı ne de Şakran Kadın İdaresi mevcut yasalara dahi uymuyor. Gencecik bir kadın, temel hakları gasp edildiği için hücre hücre eriyor. Bakanlık da Tuğçenur’un ölmesini aşama aşama izliyor. Kurban Bayramı açık görüşü için Şakran Kadın Kapalı Hapishanesine gittim, yine keyfi gerekçelerle görüştürülmedim. Tuğçenur Özbay’ın başına gelecek herhangi bir olumsuzluktan Adalet Bakanlığı ve Şakran Kadın Hapishane İdaresi sorumludur.”