Kimlik siyaseti ırkçılığa götürdü

Semra KARDEŞOĞLU

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ırkçı bir parti ilk kez bir eyalette seçimi kazandı diğerinde az farkla ikinci parti oldu. Anketlere göre AfD, Saksonya ve Türingen’den sonra yarın Brandenburg eyaletinde de yapılacak seçimde yüksek oranda oy alabilir. Diğer partiler bir taktik geliştirmezse birinci parti de olabilir. Her beş kişiden birinin göçmen olduğu ve 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı ülkede bu sonuçlar ne getirir? Almanya bu noktaya nasıl geldi? Koalisyon ortaklarının bunda payı ne? Toplumsal muhalefet bu yükselişi durdurabilir mi? Sınır kontrolleri ve ‘nitelikli’ göçmen anlaşmaları uygulanabilir mi? Bu sorunun yanıtlarını aradık. Görüştüğümüz ilk isim, Berlin’deki siyaset ve dış politika araştırma enstitüsü SWP’de çalışan, uluslararası ilişkiler ve göç alanında araştırmalar yapan Dr. Yaşar Aydın oldu. Sorduk yanıtladı.

Almanya’da ırkçı partinin yükselişini izliyoruz. Yarın da Brandenburg eyaletinde seçim var. Siyaset dünyası bu seçimi yakından takip ediyor. AfD’nin böyle bir noktaya gelmesi beklenen bir şey miydi? İşaretleri var mıydı? İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu noktaya nasıl gelindi?

AfD’nin yükselişi evet beklenen bir şeydi. Bunun işaretleri vardı. Korona sürecinde kritik bir kırılma yaşandığını düşünüyorum. Bu süreçte Almanya’da hükümet, demokratik kurallardan biraz uzaklaştı. Kapanma süreci, sınırların kapatılması. Aslında bu sağcıların istediği şeydi. Farklı gerekçeyle de olsa sınırlar kapandı. Aşı sürecinde de demokratik teamüllere çok uyulmadı. Halk bilgilendirilmedi ve bütün bunlar tepki çekti. Aşırı Sağ kesim bunu çok iyi kullandı.

BUNUN ALTERNATİFİ YOK DEMEK KAPIYI KAPATIYOR

Aşı nasıl etkiledi? O kadar kritik önemde miydi koronaya karşı aşı?

Hükümet karar alma süreçlerini devre dışı bıraktı. Örneğin meclis çalışmadı. Olağanüstü bir durum vardı elbette ama halkı ikna edecek bir tartışma olmadı. Mesela aşı karşıtları ikna edilemedi. Liberal, demokratik ve çoğulcul bir ülkeden beklenen o tartışma süreçleri olmadı. Burada bir tepki de birikti. Göçle ilgili sorunlar zaten vardı, bu süreçle gün yüzüne çıkmaya başladı. Son olarak da Ukrayna Savaşı popülist aşır sağ yaklaşımları biraz daha artırdı. Hükümetin verdiği destek yanlıştır, doğrudur o tartışmaya girmiyorum ama şöyle bir şey var; Yaklaşık 20 yıldır, Şansölye Merkel döneminde (2005-2021) alınan birçok kararda şu dendi: İşte bunun alternatifi yok. Avrupa Birliği’nin alternatifi yok. Bu da bir tepki oluşturdu. Her şeyin alternatifi vardır, ölüm dışında. Savaşın da alternatifi var. Avrupa Birliği’nin tabii ki alternatifi var. Bu alternatifler çözüm mü daha mı iyi o ayrı konu. Örneğin AB bütünleşmesinin alternatifi ulus devletin tahkim edilmesi. Bu iyi bir alternatif mi? Ayrı konu ama alternatif yok deyince tartışmayı da peşinen ortadan kaldırıyorsunuz. Bu da birikime yol açıyor.

Ekonomik cephede yaşananlar nasıl etkiledi?

Bir Alman düşünün okulda başarısız olmuş, eğitim şansını değerlendirmemiş. Şimdi onlara bir alternatif sunmak gerekiyor. Almanya’da 30-40 sene çalışmış emekli olmuş normal bir iş yerinden. Emeklilik ücreti yetmiyor. Böyle insanlar düşünün ayın sonunu getirebilmek için sokakta şişe toplamak zorunda. Bunlar görülüyor. O zaman göçmenlere karşı kıskançlık oluşuyor. İnsanın doğasında var kıskançlık. “Her şey onlara yapılıyor” hissiyatı oluşuyor. Elbette doğru değil. Onlara her şey yapılmıyor ama öyle görünüyor. Ukrayna Savaşı da işin içine girdi. Hiçbir şeyin alternatifi yoktur denmesine karşı bu parti “Alternatif benim” dedi. Zaten ismi de Almanya için Alternatif. Ulus devletin yani Avrupa Birliği’nin alternatifi var. İşte savaş, ekonomi vs.

Ukrayna Savaşı’nda hükümet tavrını ve gerekçelerini yeterince anlatamadı mı sizce?

Yani şu Ukrayna’ya destek vermemizin alternatifi şudur. Bunu istiyor musunuz denmedi. Çok iyi hatırlıyorum eski Almanya Şansölyesi Helmut Schmidt şöyle demişti halka: “Ekonomik sıkıntımız var. Buna karşı iki seçeneğimiz mevcut. Ya enflasyonla mücadele edeceğiz. Bu işsizliği biraz artıracak, ekonomiyi soğutacağız. Ya da enflasyonu biraz olsun sineye çekeceğiz. Ya yüzde 5 enflasyon ya da yüzde 5 işsizlik. Yani alternatifi var demişti. Şimdi bu yapılmıyor. Ukrayna Savaşı’nın alternatifi yok, şunun alternatifi yok, bunun alternatifi yok. E savaşın siyasal amacı ne? İnsanlarla iletişim koparılmış o konuda da. Niye bu savaş başladı ne yapılıyor? Karşılığı yok insanlarda. Bir de antidemokratik bir şekilde tartışıyoruz meseleyi. Karşıt fikir olunca hemen Putin yanlısı diye yaftalanabiliyor. O zaman şu oluyor: Muhafazakar ya da işte ne bileyim popülist. Bakın siz demokrasiden bahsediyorsunuz ama işinize geldiği zaman. Bunu tartışabiliyor muyuz? Bunun üstüne koalisyon ortaklarının arasındaki anlaşmazlıklar, uyumsuzluklar da gelince insanların tepkisi bu sonuca yol açtı.

Avrupa’daki sağcı ve ırkçı yükselişin olduğu hangi ülkelere benziyor Almanya?

Fransa var. Orada da benzeri sorunlar var. Radikal sağ milliyetçi kesim dediğimiz. İtalya’da işte Meloni. Macaristan var. Gerçi Macaristan biraz farklı. İktidara geldikten sonra otoriterleşti. Türkiye’ye benziyor. Bizde de Erdoğan demokrasi vaadiyle geldi. Sonra otoriterleşti. Ben otoriter bir rejim getireceğim demedi. Avrupa Birliği’ne yakınlaştıracağım dedi.

Almanya’da ırkçı AfD’ye karşı binlerce kişi protesto gösterisi yaptı. Gözler yarınki Brandenburg seçiminde.

AFGANİSTAN VE IRAK’TA YALANIN SONU

Almanya’da uzun yıllar ırkçılığa karşı mücadele verildi. Katı kurallar getirildi. Şimdi ırkçı ve sağ bir partiye oy verirken geçmiş endişesi yaşanmıyor mu? Yaşananlar gençler için çok mu geride kaldı?

Herkesin tarihle bağlantısı o kadar güçlü değil. Almanya tarihinin üzerine çok eğitim verdi. Bu bir kesimde de bir bıkkınlık yarattı. Yani her şeyin başında işte getirip Nazilere, Yahudi soykırımına bağlamak. Bir kesimde çok derin bir tarih bilinci yok. Bir kısmı da ciddi bilinçli bir şekilde bunu göreceleştiriyor. “Ya bu abartılmıştı” diyor. İnandırıcı gelebiliyor. Çünkü insanlar şunu gördü: Siyasette yalan var, çok ciddi sistematik bir yalan var. Bunu Irak’ta gördük. Irak’ta bize yalan söylendi. Afganistan’da söylendi. Muhtemelen, belki 2. Dünya Savaşı sonrasında da yalan söylenmiş olabilir.

Peki özellikle genç seçmenin sağ partiye oy verdiği görülüyor. Burada özel nedenler var mı? Yoksa benzer nedenler mi?

Göç önemli bir nokta ama sadece göçle sınırlamak çok doğru değil. Bu yüzden liberal siyasal sistem diyorum. Burada neoliberal ekonomi de işin içine giriyor. İşte liberal demokrasi anlayışımız var, 4 yılda bir seçim. Şu biraz göz ardı ediliyor. Demokrasinin özü çoğunluğun iktidarıydı. Azınlıklara, ayrıcalıklı olanlara karşı getirilmiş bir şeydi. Şimdi tabii biz şeyi fark ettik. Baktık ki bu işte demokrasi azınlığı izliyor. Azınlık haklarını öne koyduk. Azınlık haklarını her şeyin üstüne koymuşuz gibi bir hissiyat gelişti. İktidara “İyi de siz tamamıyla azınlığın haklarıyla uğraşıyorsunuz. Örneğin tamam cinsiyet konusunda hassas olmamız lazım. Dilimizi de ona göre düzenlememiz lazım. Ama bunu her yıl yeni bir düzenleme getirerek yaparsanız bıkkınlık yaratır insanlarda. Muhafazakarlar bunu da kullandı. Azınlık haklarını çok öne çıkarıyorsunuz ve bir ajandanız var bunu bize dayatıyorsunuz” diyor gençler.

Bir de bu kimlik politikası meselesi. Başlangıçta özgürleştiriciydi. Ama şu an bu kimlik politikası tamamıyla kapitalist sistemin ya da neoliberal sistemin bir payandası haline gelmiş durumda. İşte kimlikler değişebilir. Bu gençlerde tepki çekiyor. Şimdi genç diyor ki herkes kafasına göre kimlik ortaya atacaksa ben de bu kimliği ortaya atıyorum. Kabul ediyor musun etmiyor musun? Kendimi kadın gibi hissediyorum ve kadın tuvaletine gitmek istiyorum. Ne olacak? Kimlik meseleleri insanlarda bir belirsizlik ve korku da yaratıyor.

“Almanya’da Alman kültürünün egemen olmasını istiyorum” diyorlar. Çok kültürlülük ne getiriyor? O zaman bürokrasinin dili ne olacak? Ordunun polisin dili ne olacak. Bütün bunlar karmaşık sorunlar ve insanlarda da korku yaratıyor.

SAĞCI HAMLELER AŞIRI SAĞA MEŞRUİYET KAZANDIRIR

Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da ‘Sağı sağ ile yenme politikaları’ üretildi. Bugün Almanya’nın kara sınırlarında başlatılan kontrol uygulaması buna örnek olarak gösteriliyor. Sağı sağ ile yenmek mümkün mü sizce?

Tam tersine onlara meşruiyet sağlıyorsunuz. Ama tabii şu da var sert katı da duramıyorsunuz. Hani böyle topu göğsünüze alıp yumuşatmakta fayda var. Sınır kontrollerinde de şu var içeriye pasaportsuz girenler var mı ona bakıyorlar. Ama bu AfD’nin yükselişi öncesi yapılsaydı belki farklı olabilirdi. Aşırı sağa meşruiyet sağlıyor.

Mesela Potsdam’daki toplantı sonrası yapılan yürüyüşler. Ama Başbakan da söyledi: “Biz göçmenleri göndereceğiz” dedi. Gönderecekseniz niye göndermiyorsunuz baştan o zaman. Yasa koymuşsanız neden uygulamıyorsunuz. Yasayı ciddiye almıyorsunuz demek. Solingen’de yurtdışı edilmesi gereken bir kişi edilmiyor ve insanlara saldırıyor. Hukuk devleti kendi kurallarını ciddiye almalı. Aksi halde “sınırlarımızı dahi kontrol edemiyorsunuz” noktasına gelir.

MÜHENDİSİ ALIP ANNESİNİ BIRAKAMAZSINIZ

Nitelikli göçmen anlaşmaları imzalanıyor. En son Özbekistan’la yapıldı. Bu ne getirecek? Sadece mühendis doktor mu alınacak demek?

Hiçbir toplum tek başına hareket edemez. Sadece ihtiyaç duyduğumu alacağım diyemezsiniz. Mühendis aldınız. Eşi, çocukları ya da anne babası kalifiye değilse ne olacak. Zaten çok kalifiye bir elemansa, Körfez ülkeleri, ABD ya da Kanada’ya da gider. Ayrıca çok kalifiye insanlar Almanya’da hak ettiği parayı alamıyor. Daha vahim bir durum var. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. Ona rağmen gelir dağılımı çok bozuk.

Neoliberal politikaların sonucu elbette. 60’lı 70’li yıllarda refah duygusu yarattı. Kazanımlar oldu. Ama sonra kriz üretiyor, tıkanmalar yaratıyor. Almanya’da mülkiyet sahipliği düşüktür. Bu mülksüzlük şunu da getiriyor. Elindeki tek güvence güçlü bir devlet. Emekli maaşı ve hizmeti var. Bunun yıpranıp zayıflamasından korkuyor. Gelecek kaygısı duyuyor. Sonuç da bu.

ÖRGÜTLÜ VE GÜÇLÜ TOPLUMSAL HAREKET KORUR

Aşırı sağın bu güçlenişine karşı sizi umutlu kılan ne? Neye güvenilmeli?

Krizler karşısında kendini üretebilir bağışıklığı olan bir demokrasi var. Bir de örgütlü ve güçlü bir sivil toplum hareketi var. Genel seçimde durum çok farklı olabilir. Ancak AfD’nin sadece güçlenmesi bile bazı insanların daha pervasız hareket etmelerine yol açabilir. Bu genel tablo uzun süre kalacak gibi. Demokrasi kendisine bir çeki düzen vermeli, vermezse beş yıl sonra aynı noktaya gelinir.

Brandenburg seçimi yarın yapılacak ne olacak sizce? AfD birinci parti çıkacak mı?

Brandehnburg seçiminde taktik oy kullanıIabilir. SPD’nin birinci partüi olması için CDU oylarının bir kısmını oraya yönelmesini sağlayabilir. Aşırı sağa karşı set oluşturmak için sorumlu davranalım dendi. Ama dediğim gibi asıl mesele liberal demokratik sistemin yıpranması. Toplumda piyasa güçleri, bütün topluma hakim olmaya başladığı zaman problemler ciddi bozulmalar ortaya çıkıyor ve koruma refleksi oluşuyor. Bu sistemi rayına oturtmak için yeniden alternatif siyasetler gelişiyor. Ekonomiyi, neoliberalizmi gördük. Ne oldu koronada çöktü. Neoliberal sistemin tek hedefi kâr kriteriydi ama salgında ondan uzaklaştı. Kimlik politikaları da çözüm olmadı. Herkes kendi kimliğine kapandı hapsoldu. Bundan sonra düzeltirken kaza geçirecek miyiz geçirmeyecek miyiz mesele bu.