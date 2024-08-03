Kimlik sorgusuna itiraza soruşturma açıldı iddiası

Haber Merkezi

İzmir’de bulunan Menemen Cezaevi'nde kimlik sorgusuna itiraz eden 7 tutsak hakkında soruşturma başlatıldı. MA’nın haberine göre, tutuklular Emre Yalçın, Ferhan Mordeniz, Harun Yakaç, İrfan Eminoğlu, Ramazan Işıklı, Talip Yakışır ve Uğur Yıldız, havalandırmada cezaevinin verdiği kimliklerin kontrol edilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine tutuklular hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Avukatların soruşturmaya itiraz edecekleri öğrenildi.

Öte yandan avukatların verdiği bilgilere göre; cezaevinde uzun süredir musluklardan çamurlu suyun aktığı, tutukluların idareye arıtma cihazı için başvuru yaptığını, ancak idarenin “Arıtma cihazımız olsa neden cezaevine takalım, halka takarız” yanıtını verdiği belirtildi. Bunun üzerine tutukluların konuya ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne de başvurduğunu, fakat her hangi bir cevap alamadığı ifade edildi.