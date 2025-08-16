Kimlik yetmemiş, aşısı da çalınmış

BirGün’ün ortaya çıkardığı Nüfus Müdürlüğü’ndeki sahte kimlik ve pasaport skandalına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İngiltere’de yaşayan bir yurttaşın kimlik bilgileriyle gerçeğe aykırı pasaport ve kimlik çıkarıldı. Şüpheli, kimlik bilgilerini çaldığı yurttaşın yerine Covid-19 aşısı bile yaptırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya göre, İngiltere’de yaşatan Türkiye vatandaşı T.S.G. isimli yurttaşın kimlik bilgileriyle bir başkası adında kimlik ve pasaport çıkarıldı. T.S.G. olayı Ankara’daki Batıkent Polis Merkezi’nden aranmasıyla öğrendi. T.S.G.’nin avukatı müvekkilinin bilgilerinin yer aldığı kimlik ve pasaportu kullanan şüphelilerin belirlenip yakalanmasını talep etti.

Soruşturma devam ederken 2021 yılında T.S.G’nin kimlik bilgileriyle gerçeğe aykırı kimlik düzenlenen şüphelinin Sağlık Bakanlığı’nın T.S.G. adına Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) erişim sağlayarak Ankara Etimesgut 77 No’lu Aile Hekimliği’nden Covid-19 aşısı olduğu belirlendi. Şüphelinin farklı tarihlerde aynı aile hekimliğinde toplam üç doz aşı yaptırdığı da tespit edildi.

‘ORGANİZE İŞ’ DENMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2022 tarihinde yurttaşların kimlik bilgileriyle kimlik ve pasaport hazırlandığına dair bir rapor da hazırlanmıştı. Yurttaşların kimlik bilgileriyle gerçeğe aykırı olarak 28 pasaport ve Türkiye Cumhuriyet kimlik kartı düzenlendiğine vurgu yapılan raporda şu ifadelere yer verildi:

“Gerçeğe aykırı alınan pasaport, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı işlemlerinin organize olarak bir ekip tarafınca gerçekleştirildiği anlaşıldı. Gerçeğe aykırı yapılan işlemlerden nüfus bilgileri kullanılan kişilerin tamamına yakınının doğum yerlerinin ya da yerleşim yeri adreslerinin yurtdışında olduğu görüldü. Kimlik bilgileriyle gerçeğe aykırı işlem yapılacak kişilerin Çekmeköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Özgür Güler tarafınca tespit edildiği belirlendi… Organize bir ekip çalışması olduğu görülen söz konusu işlemler ile ilgili ihmal ve kusuru bulunan görevliler ile ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılması görüş ve kanaatine varılmıştır.”