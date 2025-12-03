Kimlikle gidilebilen ülkede yeni dönem: Sağlık ve seyahat sigortası şartı geliyor

Son yıllarda vizesiz ve kimlikle seyahat avantajı nedeniyle Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gürcistan, 1 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’den gelen ziyaretçilere yeni bir zorunluluk getiriyor. Sözcü’de yer alan habere göre, ülke, tüm girişlerde seyahat ve sağlık sigortası şartı arayacağını duyurdu.

Pasaport ve vize ücretlerindeki artışın ardından kimlikle giriş yapılabilen ülkeler Türk vatandaşları için cazip hale gelmişti. Bu nedenle Türkiye’den Gürcistan’a yapılan seyahatler her yıl artış gösteriyordu.

KİMLİK TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAK

Yeni düzenlemeyle beraber Gürcistan, kimlik veya pasaportla giriş hakkını sürdürse de bu belgelerin tek başına yeterli olmayacağını açıkladı. Ziyaretçilerin ülkeye girişte geçerli seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi zorunlu olacak.

Uygulama, günübirlik ziyaretlerde de geçerli olacak; sigortası bulunmayan Türk vatandaşları ülkeye alınmayacak.

Uzmanlara göre bu karar, son yıllarda yükselişte olan Türk turist sayısında ciddi bir düşüşe yol açabilir. Bürokratik işlemlerin artması nedeniyle pek çok kişinin vizesiz ve ek belge istemeyen alternatif bölgelere yönelmesi bekleniyor. Gürcistan’ın bu kararda ısrar etmesi hâlinde 2026 yılı itibarıyla Türk ziyaretçi sayısının sert biçimde azalabileceği belirtiliyor