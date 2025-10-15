Kimliksiz binalar göz kamaştırmaz

Maraş merkezli depremlerin üzerinden yıllar geçmesine karşın afetten etkilenen kentler hâlâ şantiye alanı gibi. İktidar ise kenti ayağa kaldırmak yerine göz boyama derdinde. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki Antakya’nın kalbi olarak tanımlanan Atatürk Caddesi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, videolu paylaşımında "Küllerinden doğan Hatay'ımız yeniden göz kamaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videodaki yapıların tek tip ve caddenin çevre düzenlemesinden uzak olması dikkat çekti. Ayrıca videoda gözüken yapıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylar önce deprem bölgesine ilişkin söylediği "yatay mimariye uygun ve en fazla zemin ile birlikte 4-5 katlı binalar yapılacağına" yönelik açıklamalarını da çürüttü.

MAKYAJLI GÖRÜNTÜ

Yurttaşlar, Bakan Kurum'un paylaştığı videonun ‘makyajlı’ olduğunu söyledi. Antakyalılar ‘mahalle kültüründen’ uzaklaştırıldığını ifade etti. Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu şöyle konuştu: “Gösterme­lik işler yapıyor. Bakan buraya gelecekse özel yollar, çevre düzenlemeleri yapılıyor. Bakan gittikten sonra sökülüyor. Deprem konutları da yükseliyor ancak yol yok, altyapı yok, çevre düzenlemesi yok. Binaların yakınında yurttaşların gidebileceği market bile yok. Sadece lüks binalar yükseliyor. Bu lüks binaların ne kadar sağlam olduğu ise şüpheli. Antakya’nın işlek ve lüks olan 2 mahallesi var. Buradaki binalar 6-7 kata kadar çıkıyor. Bu tamamen ranta dayalı bir çalışma. Bu paylaşılan görüntüler de tamamen makyajlanmış. Biz şaşkınlıkla izliyoruz.”

Antakya’da yaşayan Fatma K. ise şöyle konuştu: “Şehrin en büyük caddesinin fotoğrafı paylaşılıyor. Gitsinler ara sokakları göstersinler. 3 senede bunu mu yaptınız sadece? Son 1 aydır buradaki çalışmaları yoğunlaştırdılar. Görüntü ne kadar ışıltılıysa arka sokaklar o kadar karanlık. Bu reklam çalışmasından başka bir şey değil.”