Kimse dışarıda kalmayacak: CHP PM’de hangi mesajlar verildi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) Toplantısı, “Yeni PM ile tanışma toplantısı” niteliğinde gerçekleşti.

CHP Lideri Özgür Özel’in PM’ye yeni dahil olan ve ismi daha önce de CHP ile anılan isimlere, “CHP, uzun vadede de olsa hak teslimi yapar” dediği öğrenildi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel yeni dönemi, “Mücadele dönemi” olarak değerlendirdi.

Toplantının, “Uzun bir tanışma töreni” niteliğinde gerçekleştiğini belirten CHP kaynakları, “Genel Başkan, PM’ye yeni katılan isimleri tek tek tanıttı” diye konuştu.

ADAY OFİSİNİN ÖNEMİ

Edinilen bilgiye göre, yeni MYK’sini belirleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarının önemine de dikkati çekti.

Yeni dönem MYK’sinde görev almayan isimlerin dışarıda bırakılmayacağını vurgulayan Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarında geniş bir kadrodan yararlanılacağını ve çalışmaların CHP’nin iktidar yolunda önemli olduğunu da kaydetti. Özel’in kurmaylarına, “Tüm kurullarımız oluştuktan sonra birlikte yol yürüyeceğiz” dediği bildirildi.

Özel’in, eski CHP Milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminin CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil’in tecrübesinden yararlanmak istediği kaydedildi. CHP’nin yeni oluşturulan 18 kişilik MYK’sinde yer alan Tamaylıgil’in yeni dönemde MYK’de etkin bir pozisyonda olacağı dile getirildi.

KOMİSYONDAN ÜÇ ÜYE

CHP kaynakları, TBMM’de, “Kürt sorununun çözümü” amacıyla kurulan komisyonda yer alan üç CHP’li ismin de MYK’ye girdiğini vurguladı. CHP’liler, süreç komisyonu üyeleri Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Gökçe Gökçen’in MYK’de yer almasının, “Özgür Özel’in sürece verdiği değeri gösterdiğini” belirtti.