Kimse konuşmasın operasyonları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, operasyonlar sürüyor. Dün düzenlenen operasyon kapsamında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ünlülere yönelik son dönemde dalga dalga büyüyen operasyonlarda seçilen isimlerin toplumun gözü önünde olmaları bunun bir dizayn çabası olduğunu gösteriyor. Bu operasyonlar, uyuşturucuyla gerçek anlamda mücadelenin ötesinde kamusal alanı disipline etmek ve tasarlamayı hedefliyor. Rejimin yapmaya çalıştığı şey, ünlü isimleri baskı altında tutarak onları rol model olarak görenlere bir mesaj vermek. Sonuçta itiraz edemeyen, konuşamayan ve kendi çizdikleri hatta yaşayan bir "popüler kitle" oluşturulmak isteniyor.

Böylece sanatçıların ve ünlülerin, ülkedeki ekonomik çöküşe, adaletsizliğe, gençlerin umutsuzluğuna ya da toplumsal çürümeye dair tek bir söz dahi edemediği bir atmosfer yaratılıyor. Amaçlanan şey ise gericilikle boğulan toplumun seküler yaşayanların hayatlarına özenmemesi ve bu kişilerin konuşmamaları.

Emekliler, kamu çalışanları, metal işçileri ve doğasını koruyan yaşam savunucuları meydanlarda iktidarın yarattığı açlık ve yoksulluğa karşı ses çıkarırken, yandaşlar manşetlerden verdikleri operasyon haberleriyle milyonların taleplerini gölgeliyor. Ünlülerin masumiyet karinesi ihlal edilirken milyonların sesi kısılmak isteniyor.

SUÇLULAR SOKAKLARDA

Bir yanda bu operasyonlar sürerken diğer yanda ise AKP iktidarı ile birlikte suç örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının uğrak noktasına haline gelen bir ülke söz konusu. Her gün yüzlerce kilo uyuşturucu yakalanan Türkiye’de "gerçek suçlular nerede" sorusu akıllara geliyor.

Türkiye’nin, Ekim 2021’de kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle gri listeye alındıktan sonra çıkarılması büyük övgülerle duyuruldu. Müjde olarak sunulan gri listeden çıkarılma haberine rağmen ise ülke uyuşturucu rotası haline geldi, kullanım oranında artış yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın son yayımladığı rapora göre, metamfetamin yakalamaları 2024 yılında rekor seviyeye ulaşarak 33,8 tona yükseldi. Kokain yakalamaları da artış trendini sürdürerek 3 bin 82 kilogram ile Türkiye tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı. Yine 2024 yılında doğrudan madde bağlantılı ölüm sayısı, bir önceki yıla göre %42,3 artarak 427 olarak kaydedildi.

Resmî istatistikler ve beraberinde yapılan göstermelik operasyonlar, Saray rejiminin uyuşturucuyla mücadeledeki samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Baronun, ülkeye sokanın ve satanın yakalanmadığı; sadece ünlü isimleri karalama kampanyasına dönüşen operasyonlarla uyuşturucuyla mücadele edilmediği açık.

***

HER YER SUÇ MAHALLİ

Göstermelik uyuşturucu operasyonlarının yanında ülkede her alanda bir suç işleniyor. 12 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 86 şüpheliden 60'ı tutuklandı.Siber suçlarla yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 350 şüpheliden 140'ı tutuklandı. İstanbul'da devre mülk tapu sahiplerinden 'tapularını yabancılara yüksek kârla satacağız' vaadiyle reklam gideri adı altında para toplayarak dolandıran şüphelilere yönelik 8 ildeki operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.