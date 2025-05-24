Kimsesiz çocuklara bağışlanan kıyafetleri yağmaladılar: Yolsuzluk soruşturması sekiz aydır açıklanmıyor

Haber Merkezi

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturmanın 8 aydır sonuçlanmadığını belirten CHP’li vekil Ayhan Barut, iddiaları Meclis’e taşıdı.

Barut, "Müdürlüğe ait araçta uyuşturucu yakalandığına yönelik iddiaların ardından Adana Huzurevi'nin Müdürü N.B. ile bazı çalışanların da yolsuzluk operasyonunda görevden alındığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturmaların akıbeti öğrenilemiyor" dedi. Barut, kentte kimsesiz çocuklar için bağışlanan bir TIR dolusu kıyafetin kamu görevlilerince yağmalandığını, kamera görüntülerinin silinmeye çalışıldığını da aktardı.