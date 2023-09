‘Kimsesiz’ işçiler kazanacak!

Emek Servisi

Ağır çalışma koşullarına karşı sendikalı olduktan sonra işten çıkarılan ve bunun üzerine yaptıkları eylemler nedeniyle defalarca gözaltına alınıp darbedilen Trendyol depo işçileri, direniyor. Esenyurt Trendyol depo önünde dün sağanak yağışa rağmen eylemlerine devam eden işçiler, PTT-Sen ve Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi işçiler, her yeri direniş alanına çevirme çağrısı yaptı. DGD-SEN Başkanı Neslihan Acar, Trendyol yönetimi istediği için 32 gündür direnişi sürdürdüklerini söyleyerek “Trendyol’un bulunduğu her alan bizim direniş alanımız. Trendyol’un bulunduğu her yeri direniş alanına çevirelim. Bu memleket daha önce bizleri böcek yerine koyan bir sürü patrona haddini bildirdi. Trendyol patronuna da haddini bildirecek” dedi.

PTT-SEN Genel Başkanı Süleyman Şen de “Sermaye şirketlerinde daha az maaşla, sıfır maliyetle işçi çalıştırılıyor” ifadelerini kullandı. Eylemdeki işçilerden Aydın Taşkın, “14 işçi bu mücadeleden vazgeçmeyecek, sonuna kadar sürdürecek, ne olursa olsun bu davadan vazgeçmeyecek. Herkes görecek, sonunda kazanan biz olacağız! Biz ‘kimsesiz işçiler’ derken hayallerine çomak sokulan tüm işçileri kast ediyoruz” diye konuştu.