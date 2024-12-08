Kimyadan metale sınıf ayağa kalktı

EMEK SERVİSİ

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü 500 işçinin, işveren sendikası MESS’in sefalet ücreti dayatmasına karşı Hitachi Energy’nin dört fabrikasında başlattığı grev, dördüncü gününü geride bıraktı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren sendikasının yüzde 40 oranında zam teklifini kabul etmeyen Birleşik Metal-İş, 4 Aralık’ta Hitachi Energy’nin İstanbul Kartal, Dudullu, Tuzla ve Kocaeli Dilovası’nda greve çıkmıştı.

Metal işçilerinin grevi, dün de tüm coşkusuyla devam etti. Fabrika önlerinde tuttukları nöbete devam eden Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, grev alanında ateş yakıp halay çekti. Sendikanın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı: “Metal işçileri çalıştı, üretti, verdikleri emeklerle bu işletmelerin, patronların kâr rekorları kırmasını sağladı... Şimdi emeğinin karşılığını, hakkı olanı istiyor! Emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için hakkımızı alana dek omuz omuza mücadeleye devam! Biz kazanacağız!” Öte yandan sendika, aynı toplu iş sözleşmesi kapsamında olan diğer fabrikalarda da 13 Aralık’ta greve çıkacak.

‘BİRLEŞEREK KAZANACAĞIZ’

İstanbul Tuzla’da kurulu MKB Rondo işyerinde 102 gündür grevde olan Türk-İş’e bağlı Selülöz-İş üyesi işçiler, Hitachi işçilerine selam yolladı.

Grev alanı önünde bir araya gelerek Hitachi işçilerine selam yollayan işçiler, “MKB Rondo işçileri olarak MESS’in dayattığı yüzde 40’lık sefalet zammına karşı Hitachi işçilerinin yanındayız” ifadelerini kullandı. İşçiler, “Hitachi işçisi yalnız değildir” sloganları attı.

Birleşik Metal-İş, MKB Rondo işçilerinin dayanışma mesajına, “Biz de MKB Rondo işçilerinin 102 gündür kararlılıkla sürdürdükleri onurlu grevlerini selamlıyoruz! MKB Rondo işçileri yalnız değildir! Yaşasın sınıf dayanışması! Birlikte kazanacağız” şeklinde yanıt verdi.