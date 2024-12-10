Kimyasal maddeleri doğaya akıttılar!

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, Giresun Harşit Vadisi’nde çevre katliamına imza atmaya devam ediyor. Bölge halkının tüm itirazlarına rağmen maden çalışmaya devam ettiği gibi şimdi de kimyasal atıkların bulunduğu ve tamamen dolan havuzun taşmaması için iş makineleriyle boşaltıldığı ortaya çıktı.

Doğankent’e bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madenini işleten AKP’li Alagöz’ün şirketine karşı bölge halkı yaklaşık üç yıldır mücadele ediyor. Şirket, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Çatalağaç köyündeki madenin atık depolama ve kırma eleme tesisini her geçen gün genişletiyor.

Yöre sakinleri, Alagöz Maden’in ağaç katliamı yaptığını, çevre köylerin de ana su kaynağı olan Derin Dere’yi kirlettiğini öne sürdü. İddiaya göre madenin atık havuzundan uzun süredir dereye kimyasal madde karışıyor. Şimdi de tamamen dolan ve patlamak üzere olan atık havuzunu maden şirketinin iş makineleri ile çevreye boşalttığı ortaya çıktı.

ÇEVRE KATLİAMI BELGELENDİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te numune aldırdı. Sekiz noktadan alınan numuneler sonucunda, bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585TL idari para cezası kesildi. BirGün’ün ulaştığı ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Üstelik önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesti. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.

İHALELERLE ZENGİN OLDU

Sağlık Bakanlığı’na kuduz aşısı satan Keymen İlaç’ın sahibi de yine AKP Milletvekili Cantürk Alagöz. Kamudan yaklaşık 43 ayrı ihale alan Keymen İlaç’a kamunun kasasından yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL ödendi.

İMAR RANTI SAĞLANDI

Covid-19 salgınında Çin’den yapılan aşı tedarik sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiası ile anılan Alagöz, milletvekili seçilmeden kısa süre önce, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan ticaret alanı statüsündeki arazisinin inşaat alanını artırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmuştu. Teklif CHP, MHP ve İyi Parti gruplarının ret oyuna rağmen AKP’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla kabul edilmişti.