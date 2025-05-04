Kimyasala karşı inceleme şart

Ülkede maden şirketlerinin çevre katliamlarına iktidar tarafından göz yumuluyor. Bu kentlerden biri de Kastamonu.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde İlbak Holding ve Akfen Holding ortaklığında faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri yıllardır bakır madeni işletiyor.

BORULAR PATLAMIŞTI

Daha önce tahliye borularının 3 kez patlamasının ardından kimyasal atıkların toprağa ve Kızılırmak havzasını besleyen Gökırmak Nehri’ne karışmasıyla da gündeme gelen maden risk oluşturuyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge halkı, endişe duyduğunu söyleyerek ‘‘Yetkililer gelip inceleme yapsın’’ dedi.

Hanönü eski CHP İlçe Başkanı Mehmet Sosyal, ilçede tarım ve hayvancılık yapan yurttaşlardan biri. Soysal, 2021’den beri madencilik faaliyetlerine karşı mücadele ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Bölgede daha önce analizleri yaptırdık ve dere yatağında kimyasallar çıktı. Geçen sene 3 kere tahliye boruları patladı. Bu patlamaların ardından sadece 14 gün kapatma cezası verildi. Normalde kamu davası açılmalıydı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temiz raporu verdi ama numune almadı. Bunu da mahkemede ispatladık. Buna rağmen şirket faaliyetine devam ediyor. Biz Bakanlığın denetim yapmasını ve kamuoyunu bilgilendirmesini istiyoruz.”

YETKİLİLER GÖREVE!

Soysal, yapılan incelemelerde derelere bırakılan atıkta ağır metallere rastlandığını anlattı. Yaklaşık 35 tane hayvanı olduğunu ve bazılarının rahatsızlandığını söyleyen Soysal, şöyle devam etti:

“Dere kenarındaki hayvanların yüzde 80’inde ciğer hastalıkları olduğunu düşünüyoruz. Biz masrafları çok olduğu için test yaptıramadık, hayvanımız ölürse sigortadan faydalanıp test yaptıracağız. Hayvanlarımızın zarar görmesini istemiyoruz. Ağır metallerden kaynaklı mı bilmiyoruz ama hayvanlarda kısırlık var. Kalp krizinden ölümler oluyor ve bunlar ciğerlerindeki hastalıklardan kaynaklı olabilir. Ayrıca çeltik tarlalarında kurbağa sesleri gelirdi. Şimdi bir tane kurbağa yok. Su yılanı yok, deremizde balıklar azaldı… Biz bu süreçten korkuyoruz. Madenden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ve yetkililerin gelip inceleme yapmasını istiyoruz.”

Ayrıca Soysal, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın olduğu bölgede yer alan faaliyet alanının olası bir depremde sebep olabileceği sorunlara da dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı.

İlçede yaşayan yurttaşlar, Acacia Maden İşletmeleri'nin denetlenmesi için çağrı yaptı.

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‘CİDDİ EKSİKLİK VAR’ UYARISI

Madencilik faaliyeti yürütülen alanda daha önce TMMOB Çevre Mühendisleri Odası da inceleme yaparak rapor hazırlamıştı. Raporda, toprakta tespit edilen ağır metal kirliliğiyle ilgili süreçte hem teknik hem idari eksikliklerin olduğu vurgulanmıştı. Raporda en dikkat çekici tespitlerden biri, “Kirliliğin düşeyde ve yatayda yayılımını tespit amacı ile potansiyel kirletici kaynak çevresinde topraktan yüzey ve yüzey altı numuneleri alınarak karakterizasyon çalışması yapılmalıdır” ifadesiyle kaydedilmişti.