Kına şarkısı soruldu

Haber Merkezi

İstanbul Esenyurt'ta düğün baskınında yoldan bir kişiyi de gözaltına alan polislerin, müzisyenlerden birisine "Hinê li Teştê Kin (Kınayı getir)" şarkısını neden seslendirdiğini sordukları öğrenildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 10 Ağustos’ta bir düğüne baskın düzenleyen polisler, Karçık ailesinden S. Karçık, E. Karçık Ş.Karçık ve A.B. ile müzisyenler H.B., S.T., M.T. ve S.Ö.'yü gözaltına aldı. 9 kişiye, düğünden çekilmiş bir görüntü soruldu. Görüntüdeki Koma Berxwedan'ın "Bijî Bijî Heval Egîd" adlı Kürtçe şarkısı, "Örgüt propagandası" sayıldı.

Düğünde enstrüman çalan H.B., S.T. ve M.T.’ye ise, seslendirilen şarkılara çalgılarla neden eşlik ettikleri soruldu. Müzisyenlerden M.T.'ye, düğünde "Hinê li Teştê Kin (Kınayı getir)" şarkısını neden seslendirdiği sorulması ise dikkati çekti.