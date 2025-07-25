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Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı

Kınalıada açıklarındaki bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine ulaşan ekipler, denize atlayanları kurtararak tekneye aldı.

Güncel
  • 25.07.2025 15:21
  • Giriş: 25.07.2025 15:21
  • Güncelleme: 25.07.2025 15:23
Kaynak: AA
Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı

Marmara Denizi Kınalıada açıklarındaki bir teknede çıkan yangın nedeniyle denize atlayan bazı kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kınalıada açıklarındaki bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle teknede bulunanlar denize atladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, denize atlayanları kurtararak tekneye aldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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