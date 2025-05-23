Kınık davasında sona doğru: Savcı ceza istedi

Depremde çadır sattığı için görevinden istifa etmek zorunda kalan önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada sona geliniyor. Savcı, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu için İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Fatma Zehra Kınık Demir için mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında, “Alınan savunmalar, katılan beyanları, tanık beyanı, mağdur beyanları, doktor raporları, trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu, bilirkişi heyet raporu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi raporu ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanık Fatma Zehra Kınık Demir’in asli kusuru ile taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu anlaşılmakta...” ifadeleri yer aldı.

Savcı, Kınık Demir’in “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırılması istendi. Suçun cezası ise 2 yıldan 15 yıla kadar hapis öngörüyor.

BİR GÜN BİLE YATMADI!

Daha önce Kınık ailesinin “Para teklif edip uzlaşmak istediği ve bu teklifi reddettiğini açıklayan” Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "318 gün geçti ve bir yıl olmasına 47 gün var. Oğlumun benden gideli, daha doğrusu ‘koparılalı’ 318 gün oldu. 318 gündür her gün ölüp ölüp diriliyorum. Ayrıca; bu şahıslar canım oğlumu hayattan kopardığıyla yetinmeyip, her duruşmada vicdanın asla kabul etmeyeceği bir şekilde, oğlumu dahi suçladılar. Benim çocuğumu düşerken arkadaşına sarılamadığı için suçladılar… Adalet hâlâ sağlanmadı! Hâlâ ailesiyle geziyor, birlikte kahvaltı yapıyor, mitinglere gidip aile fotoğrafı paylaşıyorlar. Üstelik benim ailemi yok etmiş olmalarına rağmen" dedi.

"Bu ne demek anlayabiliyor musunuz? Benim biricik oğlum Batın’ım gitti" diyen Doğan açıklamasında şu ifadeleri de kullandı: "318 gündür şaka, rüya, kâbus olmasını diledim durdum… Ne şaka ne de rüya! Benim oğlum trafik kurallarını hiçe sayan biri yüzünden hayatını kaybetti ve bunun sorumlusu Zehra Kınık bir gün bile içeri alınmadı. Tutuksuz yargılanmaya devam ediyor! Söyleyeceklerim bu kadar."

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NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi. Batın Barlasçeki'nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmadı.