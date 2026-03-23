Kınık Ovası’nda mera direnişi: Köylüler OSB planına karşı ayakta

İzmir’in Kınık ilçesinde, Bakırçay Ovası’nın ortasındaki 1700 dekarlık, 1. sınıf çayır niteliğindeki meranın tarıma dayalı organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmak istenmesine karşı mahkeme süreci devam ederken, bir taraftan da OSB için hazırlıklar sürüyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Daha önce yer altı suyu için sondaj yapılan meraya, altyapı çalışmaları kapsamında çok sayıda boru getirildiği görüldü. Çiftçiler ve Kınıklılar ise meralarının ellerinden alınmasını istemiyor.

Seçkin Timur isimli üretici, meraya yakın yerlerde arazilerinin olduğunu ifade ederek, “Yıllardır hayvancılık yapan biriyim. Meramızı elimizden alıyorlar, hayvanlarımızı otlatacak yerimiz yok. Şartlar ortada zaten. Onun için direniyoruz burada. Sonuna kadar da direneceğiz. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz, her ne olursa olsun” dedi.

Kınıklı Esnaf Ahmet İnanlı da, “Ben çiftçi değilim ama Kınık Ovası’nda su problemi var. Mera, çiftçinin eli ayağı. Burada sergide kurutma yapılıyor. Çiftçiye zararı çok olacak” dedi.

Çiftçi Gürcan Yıldırmaz, koyunculuk yaptığını ve birkaç ineğinin bulunduğunu belirterek, “Hayvanlara nerede bakacağız? Çoluğumuzla çocuğumuzla burada idare oluyoruz. Kimseye zararımız yok. Meralarımızı elimizden alırlarsa ne yapacağız biz?” diye sordu.

‘MERAMIZ İŞGAL EDİLDİ’

Bu yaştan sonra başka bir iş yapamayacağını dile getiren Yıldırmaz, “Emeklinin hali ortada, 20 bin lira ile nasıl geçinecek? Biz 3-5 hayvan bakıyoruz, idare etmek için. Meralarımızı bıraksınlar” dedi. Meralarının işgal edildiğini belirten Yıldırmaz, “Boruları yığdılar, bir taraftan da kazıyorlar. 250-300 metre sondaj yapıyorlar. Bizim sularımız 60-70 metrede. Bunları kesiyor. Artezyenim kurudu. Hayvanlarımıza içecek su bulamayız. Çiftçi tarlasına mahsul ekiyor; darı, pamuk ekiyor, sulayamazsa kuruyacak bunlar” diyerek yaşanacak su problemine de dikkat çekti.

Artan maliyetlere dikkat çeken Yıldırmaz, “Cumhurbaşkanımız ‘Koyun vereceğiz’ diyor, çiftçi bunlara nerede bakacak? Adam 50 taneye bakamıyor. Hayvan mera ister. En adi yemin çuvalı 1100 lira. Samanın balyası 250-300 lira. Durmadan zamlanıyor. Sütümüz yeni 20 lira oldu. 13 liraya süt satıyordum, 9 liraya yem alıyordum. Ancak hayvanların yemini karşılıyordu. İnsanlar battı. Mera da elden gidiyor, ne yapacak? Hayvanına bakamayacak. Daha da geriye gidiyoruz, meralarımızı bıraksınlar” dedi.