Kınıkspor deplasmanda 3 puanla döndü

Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu’nda heyecan kaldığı yerden devam ederken, Kınıkspor kritik deplasmandan altın değerinde 3 puanla döndü.

Bozüyük Sentetik Sahada Bozüyük Güneşspor’a konuk olan Kınıkspor, zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Maçın 67’inci dakikada Kınıkspor’un tecrübeli oyuncusu Hasan Bozkuş, ağları havalandırarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte Kınıkspor puanını 9’a yükseltti.

Öte yandan haftanın diğer maçında Bozüyükspor, Kandillispor’a 2-1 mağlup olmasına rağmen, averaj üstünlüğüyle 9 puanla liderliğini korudu. Aynı puana sahip Kınıkspor ise; ikinci sırada yer aldı.