Kınık’ta direnen madencilere SOL Parti’den destek ziyareti

Manisa Soma ile İzmir Kınık’taki maden işçilerinin ücretlerin ödenmemesi, hak gaspları, işten çıkarmalar ve özelleştirme politikalarının yarattığı güvencesizlik nedeniyle başlattığı direniş devam ediyor.

SOL Parti İzmir Kınık’ta faaliyet gösteren Polyak Madencilik’te dokuz gündür direnişte olan maden işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

MADENCİLERE SOL’DAN DESTEK

Bağımsız Maden İş’te örgütlü 1243 işçinin hak alma mücadelesine destek veren SOL Parti heyetinde MYK Üyesi Alper Taş, Balıkesir İl Başkanı Cengiz Özipek, PM Üyesi İsmail Hakkı Ortaköy, Akhisar İlçe Başkanı Cemalettin Gülmen, Bergama İlçe Başkanı Hüseyin Bölükoğlu, Dikili, Soma ve Gölmarmara parti üyeleri ile Tüm Emekliler Sendikası Soma Şube Başkanı Elif Şafak Kösesöğüt de yer aldı.

ÖRNEK BİR MÜCADELE VERİLİYOR

Polyak Madencilik’te alacakları, gasp edilen hakları ve ortaklık yapısının değişmesiyle ortaya çıkan güvencesizliğe karşı mücadele veren işçilere yapılan ziyarette konuşan Alper Taş, işçilerin emekleri, hakları için örnek bir direniş sergilediklerini söyledi. Taş, “İşçilerin onurlu kavgasını selamlıyoruz, bu mücadeleyi kazanacaklarına inanıyoruz. Bağımsız Maden İş’in bu kararlı, militan duruşu her açıdan önemli. İşçi sınıfının, tüm toplumun, hepimizin kazanmaya, başarıya ihtiyacı var. Bu kazanım herkese moral verecektir” dedi.

MADENCİLERİN ZAFERİ TÜM SINIFIN BAŞARISI OLACAKTIR

Emperyalist saldırganlığın İran’a saldırdığı, sermayenin emek sömürüsünün katlandığı bu siyasi iklimde işçilerin, emekçilerin, halkların birliğine ihtiyacın olduğunu kaydeden Taş, ancak bir araya gelinirse, örgütlü bir şekilde hep birlikte mücadele verilirse bu sömürü düzeninin, emperyalist saldırganlığın durdurulabileceğini belirtti.

“Yaşamın her alanında birleşik bir kuvvet olunmasının, birleşik bir mücadele hattının kurulmasının” gerektiği günlerden geçildiğini ifade eden Taş, Bağımsız Maden İş’te örgütlü emekçilerin başarısının tüm sınıfın başarısı olacağını söyledi. Taş son olarak tüm emek ve demokrasi güçlerini, sınıf bileşenlerini, yurttaşları Kınık’ta direnen maden işçilerine destek vermeye, direnişin sahiplenmeye çağırdı.

MADENİ İŞÇİLER DEVRALACAK

Sözlerine verdikleri destek nedeniyle SOL Parti’ye teşekkür ederek başlayan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Başaran Aksu, dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yarın saat 15.00’te madene girerek yönetimi üstleneceklerini kaydeden Aksu, maden işçilerinin aylardır ücretlerini alamadıklarını söyledi. Aksu, “Madem öyle, biz üreteceğiz, biz satacağız. Kendi alınterimizin karşılığını kendimiz tahsil edeceğiz. Üreten biziz yöneten de biz olacağız" diye konuştu.

ÇİNLİ ŞİRKET KINIK’I TERK ET

Direniş alanındaki madenciler de Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketine, "Hisseyi devret, Kınık’ı terk et" diye seslenirken Bağımsız Maden İş Başkanı Gökay Çakır işçilerin “Ücretlerin derhal ve eksiksiz ödenmesini, geriye dönük hak kayıplarının karşılanmasını, kıdem tazminatına ilişkin güvencelerin yazılı olarak sağlanmasını, ücret artışlarının uygulanmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz alınmasını” istediklerini söyledi.

Maden alanındaki işçiler de her gün yerin 800 metre altına inerek alınteri döktüklerini buna karşılık emeklerinin karşılığını alamadıklarını kaydederek, direne direne haklarını alacaklarını belirtti.

KINIK’TAN SOMA HAVZASI’NA DİRENİŞ

Bağımsız Maden İş’te örgütlü 1243 işçi, 450 milyon lirayı bulan alacaklarını ve gasp edilen hakları için sözlü gün önce mücadeleye başlamıştı. Üreten biziz yöneten de biz olacağız” diyen işçiler madeni işletmesini kendilerine devredilmesini talep ediyor. Aynı zamanda Soma’da da İmbat ve Yeni Anadolu Madenlerinde çalışan binlerce işçi de benzer şekilde hak mücadelesi veriyor.