KİPTAŞ mülkiyetindeki yurt, İlim Yayma Cemiyeti’ne bedelsiz verilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın 2018 yılında mülkiyetinde bulunan bir öğrenci yurdu binasını 25 yıllığına İlim Yayma Cemiyeti’ne bedelsiz tahsis ettiği ortaya çıktı.

İlim Yayma Cemiyeti’nin mütevelli heyeti başkanlığı koltuğunda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan bulunuyor.

KİPTAŞ’tan İlim Yayma Cemiyeti’ne yapılan tahsisin gerçekleştiği tarihte ise İBB Başkanlığı görevinde AKP’li Mevlüt Uysal, KİPTAŞ Genel Müdürlüğü görevinde ise şu anda Ümraniye Belediye Başkanı olan AKP’li İsmet Yıldırım bulunuyordu.

Halktv.com.tr’den Cengiz Karagöz’ün haberine göre söz konusu tahsise ilişkin Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelişinden sonra İBB de bir soruşturma başlattı.

PROTOKOL 2015’TE İMZALANMIŞ

İBB’nin şirketi olan KİPTAŞ, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2015 yılında imzalanan bir protokol kapsamında, Başakşehir’de “İmam Hatip Okulu ve Ek Müştemilatı ile Yurt Binası” inşaatları yaptı. KİPTAŞ söz konusu işi ihaleyle, 30 Haziran 2015 tarihinde, 14 milyon 897 bin 654 TL’ye Haşlak İnşaat Taahhüt Tic. San. Ltd. şirketine verdi.

Merkez Bankası dolar döviz kuru satışına göre bugünkü yaklaşık değeri olan 210 milyon 842 bin TL olan bu işin bedeli KİPTAŞ bütçesinden karşılandı.

YETKİ SINIRLARI İHLAL EDİLDİ

Müfettiş raporunda KİPTAŞ’ın yurt binasını, 26 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile İlim Yayma Cemiyeti’ne 25 yıl süreyle bedelsiz tahsis etme yetkisine sahip olmadığına dikkat çekildi.

RAPOR SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Müfettiş raporunda “Yurt Binasının İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsisi konulu 15.03.2018 tarihli Tahsis Protokolü’nün feshedilmesi ve Yurt Binasının, 14.09.2015 Tarihli ve 2015/31 No’lu Protokol gereği isim ve işletme/kullanım hakkı sahibi KİPTAŞ AŞ’ye iade edilmesi gerektiği…” ifadeleri yer aldı.

KİPTAŞ’ın sahibi olması nedeniyle İBB’ye de zarar verildiğine dikkat çeken müfettişler, rapor ve eklerini, 8 Kasım 2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.