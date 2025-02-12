KİPTAŞ'tan CHP kurultayına yönelik iddialarla ilgili açıklama

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, CHP'nin Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

İBB Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ tarafından, delegelere ev verildiğine dair iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirten Kurt, bilirkişi raporunu paylaştı.

Bilirkişi raporunda delegelere 70 adet ev verildiğine dair hiçbir belge bulunmadığı yazıldı.

Kamuoyunun Bilgisine❗️



Bazı basın ve yayın organlarında; 2023'te gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde, İBB Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ tarafından, delegelere ev verildiğine dair gerçek dışı iddialarda bulunulmaktadır.



Net bir şekilde ifade etmek gerekirse; böyle… pic.twitter.com/cTSaUwzCMo — Ali Kurt (@AliKurtistanbul) February 12, 2025

Ali Kurt, söz konusu iddiayı dile getirenlere yönelik hukuki girişimlerde bulunacaklarını da duyurdu.