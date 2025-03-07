KİPTAŞ'tan kamu bankaları yöneticileri hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştirakler Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ, kamu bankalarının riskli yapılarını dönüştürmek isteyen yurttaşlara konut kredisi kullandırmaması gerekçesiyle kamu bankalarının yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2021 yılının Temmuz ayında "İstanbul Yenileniyor" sistemini hayata geçirdiklerini hatırlatan İBB İştirakler Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, “Olası Marmara depremi öncesinde deprem dirençsiz yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen vatandaşlar için İstanbul Yenileniyor sistemini 2021 yılının temmuz ayında hizmete açtık. Bu sistemle riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşların borçlanma tutarlarına KİPTAŞ olarak kefil olmamıza rağmen bugüne kadar hiçbir kamu bankası kredi kullandırmadı. Kentsel dönüşüm projelerimizdeki tek bir vatandaşımız bir lira dahi kredi alamadı“ dedi.

"İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPTIK"

Ali Kurt, 2024 yılının Mayıs ve Haziran aylarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ilgili kamu bankalarının genel müdürlerine ve yönetim kurulu başkanlarına resmi yazılar göndererek iş birliği çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, kamu bankalarından KİPTAŞ kefaleti kapsamında riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşın borçlanma bedellerine, uzun vadeli düşük faizle konut kredisi kullandırılması konusunda destek olunması ve iş birliği yapılması çağrısı yaptıklarını söyledi.