KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT 2026 BELLİ OLDU! | Kira zammı yüzde kaç oldu?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Şubat 2026 kira artış oranı netleşti. “Kira artış oranı açıklandı mı?”, “Bu ay kira artış oranı ne kadar?” ve “Kira zammı yüzde kaç olacak?” soruları yanıtını bulurken, TÜİK verilerine göre Şubat 2026’da uygulanacak yasal kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.

ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 33,98 oldu. Böylece Şubat ayı kira artış oranı da yüzde 33,98 olarak uygulanacak. Bu oran, hem konut kira artış oranı hem de işyeri kira artış oranı için yasal üst sınırı oluşturuyor.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLANIRKEN HANGİ VERİ ALINIYOR?

Kira artış oranı hesaplama sürecinde 12 aylık birikimli enflasyon verisi esas alınıyor. Bu veri, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE kira artış oranı kapsamında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yıllık ortalamasına dayanıyor. Bu nedenle kira artış oranı TÜİİK verilerine göre belirleniyor ve sözleşmesi yenilenen kiralar için bağlayıcı oluyor.

NE KADAR KİRAYA ZAM YAPILABİLİR?

Mevzuata göre kiraya en fazla ne kadar zam yapılabilir? sorusunun yanıtı açık. Ev sahibi, 12 aylık kira artış oranı olan yüzde 33,98’in üzerinde zam yapamaz. Taraflar anlaşsa bile bu sınırın aşılması mümkün değil; kira artış sınırı yasal olarak korunuyor.

KİRACI 5 YILDAN FAZLA OTURUYORSA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kiracının aynı konutta 5 yıldan fazla oturması durumunda, ev sahibi kira tespit davası açabilir. Bu durumda mahkeme; enflasyon, emsal kira bedelleri ve taşınmazın durumu gibi kriterleri dikkate alarak rayiç kira bedeline göre yeni bir kira belirleyebilir. Ancak bu artış da yargı kararı olmadan tek taraflı uygulanamaz.

KİRACI HAKLARI NELERDİR?

Kiracılar, kira artışı yasal oran olan yüzde 33,98’in üzerinde bir zam talebiyle karşılaştıklarında bunu kabul etmek zorunda değildir. Ayrıca kira sözleşmesi devam ederken, yalnızca kira zammı nedeniyle tahliye edilemezler. Düzenli ödeme yapan kiracılar hukuken güçlü bir koruma altındadır.

EV SAHİBİ HAKLARI NELERDİR?

Ev sahipleri, kira artış oranı 2026 kapsamında yasal sınırlar içinde zam talep edebilir. Bunun yanı sıra ihtiyaç, tahliye taahhüdü veya uzun süreli kira borcu gibi kanunda belirtilen durumlarda tahliye davası açma hakları bulunur.

KİRACI HANGİ DURUMLARDA EVDEN ÇIKARILABİLİR?

Kiracı; kira bedelini düzenli ödememesi, yazılı tahliye taahhüdü vermesi ya da ev sahibinin konuta gerçek ve zorunlu ihtiyacının bulunması halinde evden çıkarılabilir. Sadece kira zammında anlaşmazlık yaşanması, tek başına tahliye sebebi değildir.

ZAM ORANINDA ANLAŞILAMAZSA NE OLUR?

Taraflar kira zammı konusunda uzlaşamazsa, kira artış oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtı olan yüzde 33,98’lik yasal oran uygulanır. Ev sahibinin bu sınırın üzerinde talepte bulunması halinde kiracı mevcut oran üzerinden ödeme yapabilir. Uyuşmazlık durumunda konu mahkemeye taşınır.

ÖRNEK ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ TABLOSU (YÜZDE 33,98)

Mevcut Kira (TL) Zam Tutarı (TL) Yeni Kira (TL) 10.000 3.398 13.398 20.000 6.796 26.796 30.000 10.194 40.194 40.000 13.592 53.592 50.000 16.990 66.990

Şubat 2026 kira artış oranı ne kadar?

Şubat 2026 kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.

Kira zammı ne zaman belli olur?

Kira zammı, TÜİK’in açıkladığı 12 aylık enflasyon verisiyle her ay netleşir.

Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir?

Ev sahibi, yasal olarak TÜFE’ye göre belirlenen yüzde 33,98’in üzerinde zam yapamaz.

Şubat 2026 kira artış oranı son dakika gelişmesiyle birlikte yüzde 33,98 olarak kesinleşti. Bu oran, hem kiracılar hem de ev sahipleri için yasal üst sınırı belirliyor. Kira sözleşmesi yenilenecek olan tarafların, TÜİK verilerine dayalı bu oranı dikkate alarak hareket etmesi, olası hukuki sorunların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.