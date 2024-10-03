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Kira artış tavanı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte ekim ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Buna göre, kira artış oranı yüzde 63,47 oldu.

Ekonomi
  • 03.10.2024 10:21
  • Giriş: 03.10.2024 10:21
  • Güncelleme: 03.10.2024 10:27
Kaynak: Haber Merkezi
Kira artış tavanı belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılacak.

Açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 63,47 olarak netlik kazandı.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Temmuz ayından itaberen sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor.

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