Kira artış tavanı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılacak.

Açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 63,47 olarak netlik kazandı.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Temmuz ayından itaberen sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor.