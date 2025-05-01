Kira artışında zirve İzmir’in

İlayda SORKU

Türkiye genelinde kira artışları görece yavaşlarken İzmir'de yükseliş sürüyor. Hem görünen (nominal) hem de enflasyondan arındırılmış (reel) kira bedelleri her ay artmaya devam etti.

Bu tablo, İzmir’i konut krizinin en ağır hissedildiği kentlerden biri haline getirdi. BETAM ve sahibinden.com’un birlikte hazırladığı “Kiralık Konut Piyasası Görünümü” raporları, İzmir’de kiraların Mart 2024’ten bu yana her ay arttığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz yılın mart ayında tarihte metrekare başına 168 TL olan ortalama kira, Mart 2025’te 248,3 TL’ye ulaştı. Bu süreçte yıllık artış oranı yüzde 80’lerden yüzde 47’lere kadar geriledi. Ancak bu düşüş, sadece artış hızının azaldığını gösterdi; kira bedelleri durmaksızın yükseldi.

12 AYIN 11’İNDE ARTIŞ

İzmir’i diğer büyükşehirlerden ayıran en çarpıcı fark, reel fiyatlarda yaşandı. Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış kira bedelleri zaman zaman düşerken, İzmir’de bu yalnızca Temmuz 2024’te görüldü. Onun dışında 12 ayın 11’inde reel kira artışı kaydedildi. Örneğin Ağustos’ta yüzde 6,9, Mart 2025’te yüzde 7 oranında reel artış yaşandı. Bu da kira artışlarının yalnızca enflasyona bağlı olmadığını, alım gücüyle doğrudan bir çelişki yarattığını ortaya koydu.

METREKARE BAŞINA 80 TL

İzmir’de son bir yılda ortalama metrekare ilan fiyatları şöyle değişti:

• Mart 2024: 168 TL

• Nisan 2024: 179,4 TL

• Mayıs 2024: 189 TL

• Haziran 2024: 200 TL

• Temmuz 2024: 210,5 TL

• Ağustos 2024: 219,3 TL

• Eylül 2024: 226,1 TL

• Ekim 2024: 232,5 TL

• Kasım 2024: 236,9 TL

• Aralık 2024: 239,8 TL

• Ocak 2025: 241,7 TL

• Şubat 2025: 244,9 TL

• Mart 2025: 248,3 TL

12 ayda ortalama kira metrekare fiyatı 80 TL’den fazla arttı. Bu da ortalama büyüklükteki bir ev için aylık kira farkının binlerce TL’yi bulduğunu gösterdi.