Kira fiyatları için "ekim" uyarısı

Rekor seviyelere ulaşan enflasyonla birlikte kira fiyatları da son 3 yılda hızlı arttı. Göç ile artan nüfus ve satılık konut fiyatlarında yaşanan yükseliş kiraların katlanmasına neden oldu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda, kira enflasyonunda yavaşlama görüldüğünü söylerken fiyat artışlarının eskisi kadar yüksek olmadığı mesajını verdi.

NTV'de yer alan habere göre, Karahan'ın açıklamalarını değerlendiren gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "İstanbul kira ortalamasını alırsak 100 metrekare kira ortalaması 20 bin TL idi. 20 bin TL'nin kira zamları uygulanırsa 33 bin lira civarına çıkması lazım. Şu anda aynı dairenin boş fiyatı 25 bin ile 27 bin TL arasında" dedi.

"FİYAT ARTIŞI HIZLANABİLİR"

Öte yandan üniversiteler ekim ayında kapılarını açacağını anımsatan sektör yetkililileri, bunun özellikle büyük kentlerde taşınma hareketliliği yaratabileceğini ifade ediyor.



Yetkililer kiralarda artışların yeniden hızlanabileceğini söylüyor.