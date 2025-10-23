Kira gelirlerine yeni vergi geliyor iddiası: GİB'den yalanlama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri süren vergi kanunlarına ilişkin teklifin kira gelirlerine yönelik açıklama yaptı.

GİB tarafından yapılan bilgilendirmede, "bazı sosyal medya platformlarında 'kiralara yeni vergi geldi' şeklinde kamuoyunu yanıltan paylaşımların görülmesi üzerine açıklama yapılma gereği duyulduğu" belirtildi. Açıklamada, “TBMM’de görüşmeleri devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapılan düzenlemelerde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi yoktur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mevcut düzenlemelere göre mesken kira gelirlerinin herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan tahsil edildiği aktarıldı. Elde edilen kira gelirinin istisna tutarını (47 bin lira) aşması durumunda, gelirlerin izleyen yılın mart ayında beyan edilerek gelir vergisi ödendiği belirtildi.

İstisna tutarının altında kalan kira gelirleri için ise beyanname verilmediği bildirildi. Ancak, ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile toplam geliri gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yer alan tutarı, 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı aşanların istisnadan yararlanamayacağı açıklandı.

Yeni düzenlemenin, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacağı belirtildi.

İSTİSNA AÇIKLMASI

Açıklamada, söz konusu kanun teklifinde istisna uygulamasının emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar açısından korunacağı, ancak diğer kira geliri elde eden mükellefler için kaldırılacağı vurgulandı.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesine dikkat çekilerek, beyan sınırı olan 18 bin lirayı aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinin gerekmeyeceği açıklandı.

Gerçek gider yöntemini tercih edenlerin, kiraya verilen konuta ilişkin aydınlatma, ısıtma, su, asansör, bakım ve idare giderleri gibi kalemleri düşebileceği ve bu indirimlerden sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyeceği ifade edildi.

GİB açıklamasında, “Emekliler için istisna (47 bin lira) mevcut şartlarla korunacak, ancak emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar eskiden olduğu gibi bu istisnadan yararlanamayacaktır. Özetle, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmemekte, istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.