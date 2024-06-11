Kira vergisini artıracak taslak çalışmayla ilgili yeni gelişme

İktidarın Meclis'e sunma aşamasında olduğu belirtilen ve kira vergisini artıracak olan düzenlemede değişikliğe gidildiği öğrenildi. Üzerinde çalışılan vergi reformu taslağına, kira geliri elde eden ev sahiplerinin ödediği vergilere uygulanan 33 bin liralık istisnanın kaldırılmasına yönelik bir madde konulmuştu.

AKP’li milletvekillerinin haziran ayı başında TBMM’ye getirmeye hazırlandığı vergi reformu taslağına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Evini düşük bedelle kiraya veren ev sahiplerinin daha düşük Gelir Vergisi ödemelerini sağlayan istisnayı kaldırma kararından geri dönüldüğü ifade ediliyor.

Madde yasalaşsa özellikle tek evini kiraya verip geçimini oradan sağlayan ev sahiplerinin vergisi olağanüstü artacak, dolaylı olarak kiralara da zam gelecekti.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, düzenleme, AKP içerisinde de büyük rahatsızlık yarattı. Artan tepkiler üzerine istisnanın kaldırılmasını öngören madde, taslak metinden çıkarıldı.

Ev sahiplerinin kira gelirinin 33 bin liraya kadar olan kısmına vergi istisnası uygulanıyor. Bu tutar her yıl yeniden artırılıyor. 2023’te elde ettiği kira geliri 33 bin liranın altında kalanlar istisna sayesinde hiç vergi ödemedi. Daha yüksek kira geliri elde edenler de 33 bin TL düştükten sonra kalan gelirleri üzerinden vergi ödedi. Vergi reformu yasa taslağına, bu istisnanın tamamen yürürlükten kaldırılması için madde konmuştu.