Kira yardımı ile mülke konacaklar

6 Şubat depremlerinden en büyük hasarı alan Hatay’da rezerv alan sorunu giderek derinleşiyor. TOKİ kuralarından çıkan konutu istememesi halinde feragatname imzalatılmak istenmesinin ardından şimdi de yeni bir yöntemle yurttaşların konutuna konmak isteniyor. Rezerv yapı alanında konut ya da işyeri olan yurttaşlara, taşınmazlarını anlaşma ile tahliye ederse ve şartlar uygun görülürse kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Avukatlar, depremzedenin kira yardımı almaya hak kazanması karşılığında faiz desteğinden ve mülkiyet hakkından vazgeçmiş olacağını söyleyerek “Hak kaybı yaşanabilir” dedi.

Hatay’daki depremzede yurttaşlara geçen günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yazılar gitti. Söz konusu yazılarda, konutları rezerv alanda olan depremzede yurttaşlara kira yardımı yapılacağı söylenerek kaymakamlıklara gitmeleri istendi. Kira yardımından faydalanmak isteyen depremzedelere resmi bir belge iletilerek faiz desteğinden ve mülkiyet hakkından vazgeçmeleri talep edildi.

KESİNLİK YOK!

Taşınmazlarını anlaşma ile tahliye etmeleri istenen depremzedelerden belediyelere ve kentsel dönüşüm müdürlüklerine iletmeleri ve imzalamaları için iletilen belgelerde özetle şu ifadeler yer aldı: “Yapı/ yapının bulunduğu alan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı/riskli alan olarak ilan edilmiş olup, konutumu/ işyerimi tahliye ettiğimi belirterek kira yardımından faydalanmak istiyorum. Kira yardımından faydalanmam halinde 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 'Yapılacak yardımlar ve tahliye' başlıklı bölümünde yer alan ‘Dönüşüm projeleri özel hesabından aynı kişiye hem kira hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz’ hükmü uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusundan bulunmayacağımı taahhüt ederim.”

Avukatlar “Alınacak kira yardımı karşılığında faiz desteğinden ve mülkiyet hakkınızdan vazgeçiyorsunuz. Yardımın ise yapılıp yapılmayacağı bir soru işareti. Bir taraftan bakan, bakan yardımcıları 'Rezerv istemeyenler varsa bunu mutlaka değerlendireceğiz' derken ardından bu yazıların gelmesi yurttaşları iyice huzursuz ediyor’’ diye yurttaşları uyardı. Depremzedeler ise “Boşaltmıyoruz ama boşaltmamız için bezdirme politikası uyguluyorlar. Herhangi bir uzlaşma da yapmıyorlar. Biz konutlarımızı ve işyerlerimizi teslim etmemek için direniyoruz” dedi.

GÖREVİNİZİ YAPIN!

Deprem davalarıyla ilgili yürütülen soruşturmaların kapsamlı şekilde yürütülmemesine yakınlarını kaybedenler tepkili. Antakya Fuat Koku Sitesi’nde ailesini kaybeden Döne Kaya başlattığı adalet nöbeti 18’inci haftasına girdi. Eylemini Ankara’daki Kuğulu Park’ta sürdüren Kaya burada yaptığı açıklamasında ‘‘Depremde hayatını kaybeden en az 53 bin insanımız için adalet hâlâ sağlanmadı. Yetkililer ne yapıyor? Depremin üzerinden nerdeyse 2 yıl geçti, adaleti neden sağlamadılar? Türkiye'deki tüm yetkilileri, Cumhurbaşkanı'ndan bakanlıklarına kadar herkesi göreve davet ediyorum” dedi.

Fotoğraf: ANKA

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YAŞANMAZ HALE GELDİ

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Yayladağı’na bağlı Bozlu Mahallesi’nde yurttaşların sağlıklı yaşam hakkını gasbeden taş ocağına tepki gösterdi. Kara, “Yaparken yıkmak, artık iktidarın alameti oldu. Taş ve maden ocakları bu mahalleyi de yaşanılmaz kılıyor. Bakanlara sesleniyorum: gelin yurttaşlarımızın nasıl bir yaşam mücadelesi verdiğini görün” dedi.

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TAKİBE ALINDI

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 6 Şubat depremlerin 19’uncu ayında bölgedeki duruma ilişkin rapor yayımladı. TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, raporla ilgili “Yaklaşık 89 iş makinesi ve aracı bölge belediyelerine hibe şeklinde dağıtımına karar verdik. Araçların bir kısmını da gönderdik. Deprem bölgesinden etkilenen tüm belediye başkanlarımızın katılımıyla oluşturulacak bir takip ve izleme komisyonun kurulmasına karar verildi. Bölgede yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan raporumuzu ve sahadaki uygulamaları yakından takibe devam edeceğiz” diye konuştu.