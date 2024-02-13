Kıraathanede kumar ve alkol operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Kdz. Ereğli ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığı ve alkol tüketildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Asayiş timlerince yapılan denetimler sonucunda, Kdz. Ereğli ilçesindeki bir kıraathanede alkol tüketildiği ve kumar oynandığı tespit edildi. Olay yerinde bulunan iskambil kartlarına ve 980 TL tutarındaki nakit paraya el konuldu. Kumar oynayan ve alkol tüketen 6 kişiye idari yaptırım uygulanırken, kıraathane sahibine adli işlem başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.